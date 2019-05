De Franstalige mensenrechtenliga LDH (Ligue des Droits Humains) en het Franstalige vredesplatform CNAPD gaan een klacht indienen tegen de bedrijven die volgens hen illegaal militair materiaal naar Saudi-Arabië hebben uitgevoerd.

De organisaties krijgen steun van de Franstalige afdeling van Amnesty International.

In juni 2018 verkregen ze bij de Raad van State de opschorting van een aantal uitvoerlicenties die de Waalse regering had gegeven. Wel bleek dat op 6 maart 2018 die vergunningen toch waren uitgevoerd en dat wapens aan Saudi-Arabië waren geleverd.

Volgens de verenigingen is de uitvoering van die sinds 2017 aangevochten licenties in overtreding met het Waals decreet over de uitvoer van wapens. Saudi-Arabië is immers betrokken in een conflict.

De verenigingen meldden de feiten aan de procureur des konings van Luik. Op 5 april is een gerechtelijk onderzoek gestart, aldus de verenigingen.

De CNAPD en de LDH zullen de federale regering ook om rekeningen vragen. Volgens hen liet de Belgische douane de wapens het land verlaten.

Controle

SP.A pleit intussen voor grondige controles na verkoop op wapens die in België gemaakt zijn. Dat zegt Vlaams parlementslid Tine Soens. Concreet moeten bedrijven uit de ontvangende landen eerst toestemming vragen aan de Vlaamse regerings als ze de wapens nog verder willen uitvoeren, zegt ze. 'We moeten onze wapens beter kunnen tracken. Binnen Europa kan dit alvast makkelijk georganiseerd worden', aldus Soens.

SP.A wil dat ook de andere gewesten zich daaraan houden. 'Alle Belgische deelstaten moeten zich ertoe engageren om een "democratieclausule" in hun wapenexportbeleid te schrijven, die de exportcriteria aanscherpen. Wij kiezen voor een strik beoordelingsproces en toetsen aan de staat van de democratische rechtsstaat van het ontvangende land. Geen export dus naar landen die op de democratische zwarte lijst staan', besluit Soens.