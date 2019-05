Wat gebeurt er met Belgische wapens zodra die ons land hebben verlaten? Samen met het Nederlandse Lighthouse Reports, Le Soir, VRT en het gerenommeerde onderzoekplatform Bellingcat ging Knack op zoek naar Belgische wapens in conflicthaarden. Het #BelgianArms-onderzoek biedt een ontnuchterende kijk op het Belgische aandeel in de wereldwijde oorlogsindustrie. Waarin een klein land toch groot kan zijn.

'We zijn nu live op Jemenitisch grondgebied om het oprukken van de Nationale Garde in Jemen te volgen. Blijf kijken. Deze mannen hebben uw gebeden nodig. We bidden tot God om hen de overwinning te doen behalen.' De soldaat in het filmpje moet ergens in de twintig zijn. Indringend, de vinger plechtig geheven tijdens het spreken, kijkt hij in de camera. Op zijn hoofd torst hij een licht beige legerhelm, die accordeert met de camouflagekleuren van zijn uniform. Op de achtergrond is te zien dat hij zich in een pantservoertuig bevindt. 'We zijn op Jemenitisch grondgebied. Wij groeten koning Salman en kroonprins Mohamed bin Salman en verzekeren hen dat alles prima verloopt. Ik wil de minister van de Nationale Garde danken voor zijn inspanningen.'

...