De Saudische luchtmacht, met Vlaamse onderdelen

Jeroen Zuallaert Redacteur Knack

Sinds 26 maart 2015 is Jemen een humanitaire catastrofe buiten categorie. Op die dag begon een coalitie van Arabische landen onder leiding van Saudi-Arabië met een grootschalige bombardementencampagne. Op die manier hoopte ze de Houthi-rebellen, die de Saudisch-gezinde president Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi in januari hadden afgezet, in het nauw te drijven.

