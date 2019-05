In 2011 worden de Bahreinse protesten bloedig onderdrukt. Het Bahreinse regime gebruikt daarvoor doorverkocht Belgisch legermateriaal. Ondanks die harde repressie bleef België pantservoertuigen naar Bahrein uitvoeren.

Wanneer op 14 januari 2011 de Tunesische regering na massale betogingen wordt omvergeworpen, verspreiden de revoluties zich over de gehele Arabische wereld. Zelfs in Bahrein, een onooglijke archipel in de Perzische Golf, komt het op 14 februari tot grootschalige betogingen, waarbij duizenden betogers het centrale plein van de hoofdstad Manamah bezetten.

...