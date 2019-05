Al tien jaar maakt een Belgisch wapen furore bij de Mexicaanse drugskartels. Maak kennis met de FN Five-SeveN, het meest gevreesde pistool van Latijns-Amerika.

De FN Five-SeveN is een ontzagwekkend wapen. Het vuurwapen, dat FN Herstal sinds 1998 op de markt brengt, ziet eruit als een doorsneepistool maar is onnoemelijk veel krachtiger. Met een Five-SeveN gaan 28mm-kogels los door politiehelmen en -schilden. Vanaf 200 meter gaan de kogels door maar liefst 48 lagen Kevlar, de 'supervezels' waaruit kogelvrije vesten zijn gemaakt. Vanwege die kracht staat de Five-SeveN in Latijns-Amerika bekend als de matapolicías, wat zoveel betekent als 'flikkendoder'. Ook in de Verenigde Staten staat de Five-SeveN bekend als de 'cop killer'.

...