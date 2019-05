Ondanks het bloedige conflict in Jemen blijft België massaal vuurwapens leveren aan Saudi-Arabië.

In het gamma van 's lands meest bekende en controversiële wapenfabriek neemt de FN F2000 een speciale plek in. Hyperlicht, bijna volledig vervaardigd uit kunststof, blijkt het wapen een commerciële voltreffer. Onder andere het Belgisch leger wordt een tevreden afnemer. Een van de eerste grote buitenlandse bestellingen gaat naar Saudi-Arabië, dat in 2005 maar liefst 55.000 F2000-wapens bestelt. Die bestelling verloopt via het Amerikaanse Foreign Military Sales-programma, een wapendistributieprogramma waarmee het Amerikaanse ministerie van Defensie bevriende regimes aan Amerikaans wapentuig helpt. Omdat FN Herstal ook een Amerikaanse fabriek heeft, kan het bedrijf daaraan deelnemen.

