Belgische gezinnen verbruikten bijna vijfde minder gas in eerste jaarhelft

De gezinnen en kleine ondernemingen in België hebben tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 49 terrawattuur (TWh) gas verbruikt, 18 procent minder dan in de eerste helft van 2021. Dat blijkt woensdag uit het persbericht over de halfjaarcijfers van gasnetbeheerder Fluxys Belgium.

De volumes op de Belgische markt namen met 18 procent af tot 88 TWh: gezinnen en kmo’s (‘vervoer naar distributienetbeheerders’) verbruikten 18 procent minder gas, de rechtstreeks aangesloten industriële bedrijven namen 11 procent minder aardgas af en het vervoer voor de elektriciteitscentrales op aardgas daalde met ruim 25 procent.

Toch lag het totale volume gas dat Fluxys van januari tot en met juni vervoerde, 38 procent hoger dan een jaar eerder. Dat heeft alles te maken met de doorvoer: de volumes ‘van grens tot grens’ verdubbelden nagenoeg tot 194 TWh. ‘De geopolitieke toestand in Oekraïne heeft de dynamiek op de gasmarkten en de richting van de stromen enorm veranderd’, luidt het. ‘De vraag om aardgas vanuit België naar Duitsland en Nederland te doen stromen is bijzonder hoog.’

Fluxys Belgium bevestigt ook dat de Belgische gasvoorraad, in Loenhout, voor meer dan 90 procent gevuld is, zoals dinsdag was bekend geraakt. ‘Onze ondergrondse opslaginstallatie in Loenhout – de enige in België – was op 1 september voor 92 procent gevuld’, klinkt het.

In het persbericht zegt de gasnetbeheerder nog dat hij op korte termijn een bijkomende pijpleiding wil bouwen tussen Desteldonk en Opwijk, parallel met de bestaande leiding, ‘om de as Zeebrugge-binnenland te versterken’.

Het beursgenoteerde Fluxys Belgium bevat de Belgische poot van de Fluxys-groep. Het realiseerde in de eerste jaarhelft een omzet van 287,4 miljoen euro (ruim 4 procent meer dan een jaar eerder) en een nettowinst van 41,1 miljoen euro (+7 procent).