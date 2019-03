België legt Europese taks op vliegtuigreizen op tafel

De Belgische delegatie heeft dat dinsdag op tafel gelegd tijdens een vergadering met de Europese collega's, kondigde de Waalse minister Jean-Luc Crucke (MR) dinsdag aan. 'We zijn ervan overtuigd dat de Unie een leidinggevende rol moet spelen voor een rechtvaardige en eerlijke tarificatie van de luchtvaart.'

Onder meer onder invloed van de vele klimaatbetogingen klinkt de roep naar een belasting op vliegverkeer de laatste maanden steeds luider. Studies tonen aan dat de CO2-uitstoot van vliegtuigen jaar na jaar stijgt, zei Crucke dinsdag op een persconferentie. In de laatste drie jaar zou het om een stijging van 21 procent gaan.

De Belgische ministers van Leefmilieu zijn alvast voorstander van een soort Europese taks op commercieel vliegverkeer. Crucke, die de delegatie in Brussel leidde, legde dat op tafel tijdens een vergadering met de Europese ministers van Leefmilieu. 'We moeten vermijden dat andere economische sectoren in de EU de uitstoot van de luchtvaart moeten compenseren.'

Hoe zo'n taks er concreet uit moet zien, is nog niet helemaal duidelijk. 'Een rechtvaardig Europees tariefregime voor de luchtvaart moet gestoeld zijn op het principe van de vervuiler betaalt, en de eerlijke concurrentie met andere manieren van transport herstellen', zei Crucke. De minister herinnerde eraan dat er op dit moment 'geen enkele heffing op kerosine of btw vliegtuigtickets is, terwijl andere transportmiddelen die beter zijn voor het milieu, zoals het treinverkeer, meer belast worden dan de luchtvaart.'

Ons land heeft formeel gevraagd dat het Roemeens voorzitterschap het punt op de agenda van de volgende bijeenkomst van de Raad voor ministers van Leefmilieu zet, in juni. Dan kan er meer over de details gesproken worden. De volgende Europese Commissie kan dan concrete voorstellen doen, zei Crucke. Frankrijk, Zweden, Luxemburg en Nederland - dat halverwege februari al eens pleitte voor een dergelijke taks tijdens een bijeenkomst van de ministers van Financiën - treden ons land bij.

Geen enkele lidstaat kantte zich tegen het voorstel, maar als er toch verzet zou opspelen kan een groep welwillende lidstaten samen verdere stappen zetten, volgens minister Crucke.