Opwarming van de aarde: naderen we het point of no return?

Een grot in het noorden van Iran heeft informatie opgeleverd over de vraag waarom een van de eerste beschavingen zo'n 4200 jaar geleden ten onder is gegaan. Het Akkadische Rijk, gelegen bij de rivieren Tigris en Eufraat, op het grondgebied van het huidige Irak en Iran, heeft maar een kleine twee eeuwen bestaan. Daarna stuikte het door conflicten en grootschalige migratie in elkaar.

...