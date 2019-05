Bart De Wever: 'Er is maar één campagnethema: de keuze tussen links of centrumrechts'

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de kiezer zondag één keuze: een linkse regering met 'grote dominantie van de Franstaligen' of een centrumrechtse coalitie waarin Vlaanderen het meer voor het zeggen heeft. 'In de campagne was alles een thema, maar er is er volgens mij maar één: links of centrumrechts. Al de rest zal daaruit voortvloeien.'

Bart De Wever op de familiedag in Planckendael, één dag voor de verkiezingen. © Belga Image