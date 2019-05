Groen wil de grote vermogens zwaarder belasten door een extra heffing op het rendement op dat vermogen. N-VA is niet er niet voor te vinden.

Wouter De Vriendt: Wij stellen een vermogensrendementsheffing voor omdat het huidige belastingsysteem onrechtvaardig is. Vandaag betaalt de middenklasse in België maar liefst 74 procent van de belastingen. Er is geen enkel ander OESO-land waar arbeid zo zwaar belast wordt. Daarom willen we een belastingverschuiving met een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Voor nettovermogens boven 1 miljoen euro stellen we een heffing van minimaal 0,15 procent voor. Voor een nettovermogen van 1,25 miljoen komt dat neer op zo'n 375 euro.

