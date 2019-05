Zondag wacht de burgers van dit land een stembusgang die het slachtoffer lijkt van partijpolitiek geharrewar. Een stand van zaken aan de vooravond van belangrijke verkiezingen.

Het land was de voorbije weken toeschouwer van een merkwaardige verkiezingscampagne. De echte campagne kwam pas na 1 mei op gang, en heeft dus relatief kort geduurd. Tegelijk was de regering-Michel al in december vorig jaar gevallen over het Marrakeshpact, en waren er in januari en februari de eerste grote klimaatmarsen. Al die discussies en debatten werden, maanden vooraf al, bekeken en beoordeeld door de bril van 26 mei. En dat terwijl de gemeenteraadsverkiezingen van de herfst van vorig jaar nog in de kleren zaten van de partijen, maar ook van het publiek. Nog voor de campagne echt begonnen was, was er zowel in de Wetstraat als in de Dorpsstraat een zekere saturatie aan electoraal nieuws, verkiezingsopbod en de onvermijdelijke opgefokte sfeer.

...