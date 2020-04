Aan elke kant van het scherm zit iemand die volop aan het leren is.

'We moeten samen door deze ongeziene situatie', reageert Ann Brusseel op het opiniestuk van student Vital Tyrsu over de moeilijkheden om te studeren in tijden van corona.

Het coronavirus kan iedereen treffen. Maar wie al onderliggende gezondheidsproblemen heeft, loopt extra risico. Het lijkt wel alsof de maatschappelijke neveneffecten van deze pandemie een gelijkaardig effect hebben: ze treffen kwetsbare mensen en groepen sneller en vaak ook harder.

Het opiniestuk van Vital, een eerstejaarsstudent aan onze hogeschool, kaart dan ook de moeilijkheden en zorgen van heel wat studenten aan. Zij moeten noodgedwongen hun weg zoeken in een nieuwe onderwijswereld, in omstandigheden die vaak verre van ideaal zijn. Het is een belangrijk signaal, en het is moedig dat Vital dit uitstuurt.

Toch is het té kort door de bocht om te stellen dat we dat signaal niet oppikken. Een voorbeeld: toen onze hogeschool medio maart overschakelde op afstandsonderwijs, werd wel degelijk één campus open gehouden voor studenten die thuis door omstandigheden moeilijk kunnen studeren. Toen de Nationale Veiligheidsraad twee weken later de maatregelen aanscherpte en wij een nieuwe evaluatie maakten, stelden we vast dat geen enkele student van deze faciliteit gebruik had gemaakt.

Ander voorbeeld: een online bevraging is inderdaad allesbehalve een sluitende en nauwkeurige barometer (zeker als men niet participeert). Het is dan ook niet de enige manier waarop we de dialoog zijn aangegaan in tijden van afstandsleren. Het interne leerplatform Canvas berichtte zo snel mogelijk over aangepaste planningen; onze Dienst Studentenvoorzieningen stond en staat paraat met alle mogelijke vormen van ondersteuning en de lijn met studietrajectbegeleiders is altijd open.

Laatste voorbeeld: de vele vergaderingen met de verantwoordelijken van hogescholen en universiteiten, de bevoegde minister en diverse parlementsleden, mondden vorige week uit in een nooddecreet. Dat geeft ons als hogeschool de rechtsbasis om te streven naar hetzelfde als wat Vital wil: een zo vlot mogelijke studievoortgang organiseren, ondanks de ongeziene omstandigheden en zonder verlies van onderwijskwaliteit. De Vereniging van Vlaamse Studenten is van meet af aan betrokken bij de invulling van dit decreet en hebben hun rol als vertegenwoordiger met verve gespeeld. Meer dan ooit een pluim voor wie zich engageert voor de medestudent.

De kwestie is dat we samen door een ongeziene situatie moeten. Hebben we het afstandsleren volledig onder de knie? Hebben we de nodige ondersteuning in huis voor elke student in elke situatie? Glipt niemand door de mazen van het net? Nee, helaas kunnen we dat niet garanderen. Deze crisis pakt iedereen, in elke geleding van de samenleving, in elke sector, in snelheid. Niks is meteen perfect. Je neemt noodzakelijke beslissingen, dag per dag. Sprokkelt mondjesmaat nieuwe informatie. Evalueert. En stuurt bij.

Hoe sterker de dialoog, hoe beter zo'n cyclus van voortdurend bijsturen op basis van feedback kan werken, hoe meer mensen we kunnen meenemen in het verhaal. Dat is de boodschap die ik onthoud. Zoals het adagio wil: never waste a good crisis. Misschien komt er snel een nieuwe lockdown. Of een andere situatie van overmacht. Dan moeten we klaar staan met een upgrade van wat nu spontaan is gegroeid met veel goede wil en engagement bij personeel én studenten. Beter afstandsonderwijs, omkadering en een manier om moeilijk bereikbare studenten en ouders in the loop te houden. Onze (digitale) deur staat altijd open, we moeten nu een manier zoeken zodat iedereen er door kan stappen.

Deze week stomen wij aan de Erasmushogeschool Brussel alvast door: nu het nooddecreet er is, werken we werken verder aan een regeling op maat voor lessen, practica, stages en examens voor elk van onze opleidingen. Zodat we Vital en alle andere studenten steeds beter en concreter kunnen informeren. Als onze studenten op hun beurt ons op de hoogte houden van de uitdagingen waar zij mee kampen, dan geraken we er wel. Laat de drempelvrees gerust varen. Want onthoud: aan elke kant van het scherm zit dezer dagen iemand die volop aan het leren is.

Ann Brusseel is algemeen directeur van de Erasmushogeschool Brussel.

