Wat is het verschil tussen bruto en netto batterijcapaciteit?

Urbain Vandormael Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De capaciteit van een aandrijfaccu wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). De meeste constructeurs vermelden in hun communicatie de bruto waarde. Dat is de hoeveelheid die de batterij in totaal kan opslaan, maar is niet de hoeveelheid die daadwerkelijk ter beschikking staat. Dat laatste is de netto capaciteit.

De Polestar 2 Long Range Dual Motor beschikt bruto over 78 kWh en netto over 75 kWh.