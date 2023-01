Waarom is Dacia goedkoper dan andere automerken?

Nieuwe auto’s zijn gemiddeld 15 à 20 procent duurder geworden in vergelijking met een drietal jaar geleden. Een nieuwe auto wordt daardoor stilaan onbetaalbaar voor de particuliere normaalverdiener tenzij die een Dacia koopt. Inmiddels omvat het Dacia-gamma voor elk wat wils en ogen zowel de modellen als showroom modern en stijlvol.

35 procent van de particuliere klanten is volgens recent TRAXIO-marktonderzoek van plan om dit jaar een andere auto te kopen, hetzij een nieuwe (20 %) hetzij een occasie (15 %). Maar tussen willen en kunnen is er een groot verschil.

In vergelijking met voor corona zijn de prijzen van nieuwe én tweedehandsauto’s gestegen met gemiddeld 15 à 20 procent. Daardoor is een nieuwe auto stilaan onbetaalbaar geworden voor een normaalverdiener die geen recht heeft op een salariswagen. De instapprijs van een gezinswagen met verbrandingsmotor kost al snel 30.000 euro, voor een plug-in hybride of full electric loopt die op tot 45.000 euro en meer.

Alles in teken van eindprijs

Dat het ook anders én goedkoper kan, bewijst het voorbeeld van Dacia. Het lagekostenmerk van weleer is uitgegroeid tot een kwaliteitsvol budgetmerk met een uitgebreid én goedkoopste modellenaanbod op de markt. In het geval van Dacia staat goedkoop voor ‘goede koop’, voor de best mogelijke kwaliteit/prijsverhouding. Zonder afbreuk te doen aan de veiligheid of duurzaamheid.

Wat kan Dacia wat andere constructeurs niet kunnen? Met die vraag trokken we naar Dacia-directeur Guy Vandenbranden. “Toen Dacia in 1999 eigendom werd van Renault kregen de ingenieurs en designers de opdracht een robuuste en bedrijfszekere gezinswagen te bouwen voor een klantenprijs van 6.000 euro, toen het equivalent van een occasie VW Golf. In plaats van een auto ingewikkeld en duur te maken, concentreerden zij zich op de essentie. Voor letterlijk ieder onderdeel en elke stap in het productieproces werd een grondige kosten/batenanalyse gemaakt, voor iedere eurocent moest verantwoording worden afgelegd. Simplificeren tot in het extreme was en is nog altijd de boodschap. Waar bij andere merken de catalogusprijs de optelsom is van alle mogelijke kosten vertrekken wij van een vooropgestelde prijsvork waarbinnen onze ingenieurs en designers op zoek gaan naar de beste mogelijke oplossing tegen de laagste prijs. Als dochtermerk van Renault kunnen wij profiteren van de knowhow en ervaring van ons moedermerk en gebruiken wij ook hun onderdelen, waardoor mij minder moeten uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. Omdat de verkoop van onze modellen jaar na jaar stijgt, draaien onze fabriek op volle toeren in een drieploegenstelsel, waardoor wij ook in de productie een hoog rendement halen. Ook op het vlak van sales en aftersales streven wij naar de hoogste haalbare kostenefficiëntie. Bij Dacia staat alles in functie van de eindprijs! Het is geen toeval dat onze fabrieken zijn gevestigd in Roemenië en Marokko, landen met een lage loonkost.”

Nieuwe look

“Wij hebben recent een nieuwe merkidentiteit met een nieuwe logo ontwikkeld en onze showrooms in een nieuw, modern kleedje gestoken. De nieuwe look is functioneel, flexibel en milieuvriendelijk met enkel functies die essentieel zijn. De inrichting laat zich variabel aanpassen op maat van de dealer, het maakt niet uit of die groot of klein is. De gebruikte materialen zijn gerecycled en duurzaam. Het gebruik van hout en kleuren zoals kakigroen verwijzen naar de band van Dacia met de natuur.”

Dacia nummer één particuliere autoverkoop

“Bij Dacia betaalt de klant alleen voor wat hij of zij nodig heeft. Die aanpak heeft ons geen windeieren gelegd. Wij hebben een trouwe klantenkring, onze klanten zijn onze ambassadeurs! Dacia biedt bovendien voor elk wat wils. Als budgetmerk bieden wij zowel kleine als grote gezinswagens en SUV-modellen aan – op benzine, LPG of stroom. Omdat onze modellen lichter zijn dan die van onze concurrenten verbruiken zij ook minder brandstof. Onze modellen zijn niet alleen veilig en duurzaam maar ook bedrijfszeker waardoor zij een hoge restwaarde hebben. Een en ander verklaart waarom Dacia nummer één is op de particuliere markt in ons land en nummer negen algemeen. Wat ongezien is in een markt die wordt gedomineerd door de dure Duitse merken.”

Conclusie? Naarmate nieuwe auto’s duurder worden en de Europese en Aziatische volumemerken hun kleine en goedkope modellen uit hun aanbod schrappen, zal het marktaandeel van Dacia in ons land de komende jaren almaar groter worden. Tot spijt van wie het benijdt.