Jeep lanceert eerste elektrisch model: Avenger

Op de Mondial in Parijs zal Jeep volgende week zijn eerste BEV (Battery Electric Vehicle) onthullen, de elektrische Avenger.

De Avenger zal een elektrisch rijbereik hebben van 400 km en geïnteresseerden kunnen de wagen meteen na de lancering reserveren. Dit model is de voorbode van een hele reeks elektrische auto’s die Jeep op termijn wil lanceren op de Europese markt. In die zin moet deze elektrische Avenger een belangrijke stap worden in de groeiplannen van Jeep op het Oude Continent.

Volledig elektrisch

Hoewel de Avenger het eerste zuiver elektrisch aangedreven model zal worden, beschikt het Amerikaanse merk al over plug-inhybride versies (4xe) van de Wrangler, de Compass en de Renegade en vanaf volgend jaar ook de Grand Cherokee. Tegen 2025 zullen er vier emissievrije modellen in de Europese line-up zitten waaronder de Recon en de Wagoneer S (beide middelgrote SUV’s). Vanaf 2030 moet het volledige Jeep-gamma over een elektrische aandrijving beschikken.