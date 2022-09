Elektrische Ariel produceert 1.180 pk

Ariel is een Britse constructeur van extreme sportwagens die uitpakt met een gloednieuw model met elektrische aandrijving bijgestaan door een turbinemotor die fungeert als range extender.

De Ariel Atom en Nomad zorgden al voor opzien met hun zogenaamd exoskelet zonder een koetswerk die naam waardig, maar zetten met hun pluimgewicht wel zinderende prestaties neer. Intussen heeft het kleine Britse sportwagenmerk een nieuw model klaar en ook dat rijdt zich meteen in de kijker. Deze Hipercar – de afkorting van High Performance Carbon Reduction – kreeg nu wel een koetswerk, dat op zijn zachtst uitgedrukt erg opvallend is met de overdaad aan vleugeltjes langs alle kanten.

De Ariel Hipercar is een zeer opvallende verschijning.

0 naar 100 km/u in 2 sec

Volgens Ariel is deze gesofisticeerde stroomlijn noodzakelijk om de razendsnelle Hipercar tegen het asfalt te houden. De sprint van 0 naar 100 km/u zou namelijk in minder dan 2 seconden lukken, dankzij het gigantische vermogen van … 1.180 pk dat de vier elektromotoren van 295 pk en 450 Nm in elk van de wielen produceren. Voor wie dat een beetje te veel van het goede vindt, is er ook een mogelijkheid om de Hipercar op slechts twee wielen aan te drijven met twee elektromotoren waardoor de power meteen halveert.

De elektriciteit wordt opgeslagen in een accu van 62 kWH, waarmee een WLTP-rijbereik van 240 km mogelijk zou zijn. Aangezien de Hipercar in de eerste plaats een extreme circuitwagen is, moest Ariel een oplossing voorzien om de pret daar wat te rekken. Want als er plankgas wordt gereden, is de batterij binnen de kortste keren leeg.

Dus werd een turbinemotor van Cosworth voorzien die 47 pk opwekt en blijkbaar voldoende stroom levert om de batterij van de Hipercar tijdens het rijden op te laden. Voorlopig is de Ariel Hipercar nog een prototype, maar er zou een productiemodel gepland zijn dat ruim 1 miljoen euro moet kosten.