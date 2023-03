Eerste glimp van BMW 5-serie

Op de jaarlijkse persconferentie van de BMW groep gaf het merk met de wit-blauwe propeller te kennen dat de nieuwe 5-serie al binnen enkele maanden wordt verwacht.

i5 ook volledig elektrisch

BMW geeft vandaag aan dat het nieuwe model ook met een volledig elektrische aandrijflijn zal worden geleverd. Er volgt ook een touring (break-) versie met een batterijgevoede elektromotor. Dit is erg interessant, want in dit segment is een elektrische break eerder uniek. Belangrijk in deze is dat BMW stelt dat er ‘ook’ een 100% elektrische versie (i5) zal worden aangeboden. De Zuid-Duitse constructeur maakt er eveneens geen geheim van dat er eveneens een plug-in hybride versie zal komen, naast de meer conventionele – maar daarom niet minder zuinige – modellen op benzine en diesel. Die ‘klassieke’ verbrandingsmotoren worden allen bedacht met een 48 Volt mild hybride systeem. Binnenin zal eveneens het ‘curved display’ worden gebruikt en het infotainment draait met het nieuwste BMW Operating System 8.5 dat zijn gebruikers tal van interactieve geconnecteerde diensten biedt.

8ste generatie

De Vijfserie is een vaste waarde binnen het BMW-gamma die als geen ander sportiviteit met compromisloos comfort verzoent. De eerste generatie zag in 1972 het levenslicht en straks – na een halve eeuw evolutie – zal de achtste generatie worden voorgesteld. Inmiddels werden er ruim 10 miljoen exemplaren gebouwd.