Dodge met elektrische muscle car

Ook Dodge gaat zijn potente Charger vervangen door een elektrisch, emissieloos model. Maar dat zou nog altijd een zeer viriel geluid produceren.

De elektrificatie van het wagenpark zet zich in alle segmenten en alle markten door. Zelfs de Amerikaanse muscle cars moeten er nu ook aan geloven. Zo gaat de Dodge Charger volgend jaar uit productie en heeft de constructeur aangekondigd dat de opvolger een elektrische aandrijving krijgt net als de wagens van de andere merken van de Stellantis Groep.

Als voorproefje werd de Charger Daytona SRT Concept getoond. Een studiemodel met een design in de bekende stoere stijl van Dodge. Net als de vroegere modellen wordt het weer een coupé, maar dit keer voorzien van een handige hatchback achterklep, met daaronder een typische horizontale lichtstrook. Een andere leuke aanpassing is de R-Wing vooraan, die hier niet de luchttoevoer naar de motor moet regelen maar bijkomende neerwaartse druk op de vooras genereert. Is dit een hint naar de vierwielaandrijving van het op til staande model?

De Dodge Charger wordt opnieuw een coupé maar met een achterklep.

Nog steeds viriele sound

Dat is best mogelijk, maar Dodge laat voorlopig nog niets los over de specificaties van de nieuwe Charger. Wel werd gemeld dat de wagen nog een typische viriele sound zal produceren dankzij de zogenaamde ‘Fratzonic Chambered Exhaust’, een uitlaatsysteem met een resonerende kamer dat een geluid tot 126 dB kan produceren, wat vergelijkbaar is met de bekende V8 Hellcat.

Tenslotte toont een beeld van het interieur een volledig uitgewerkt dashboard met een 12,3” infotainmentscherm dat zo in productie kan gaan. Kunnen we deze Dodge Charger Daytona SRT dan toch snel in de showrooms verwachten?