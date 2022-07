De VW Phaeton D2 die er nooit kwam

Volkswagen had ooit de ambitie zich in het topsegment te manifesteren met de Phaeton. Voor die in 2002 gelanceerde berline was zelfs een opvolger voorzien, die zo goed als productieklaar was maar uiteindelijk nooit op de markt kwam.

Nu toont Volkswagen eindelijk die Phaeton D2, de tweede generatie van de premium berline die het Duitse merk een plaatsje naast de Audi A8, Mercedes S Klasse en BMW 7 Reeks had moeten verzekeren. Jammer genoeg werd dat project voortijdig afgeblazen, omdat de eerste generatie niet meteen een succes was en de VW-top niet meer bereid bleek om een dure berline te lanceren waaraan het merk weer geld zou verliezen. Want dat was inderdaad het geval voor de eerste generatie van de Phaeton, die tussen 2002 en 2016 op de markt was.

De twee generaties van de VW Phaeton naast elkaar.

Elektrische Phaethon?

Nochtans was de ontwikkeling van de Phaeton D2 al zeer ver gevorderd en bleek het model bijna productieklaar. Maar helaas… Op de beelden die Volkswagen nu vrijgaf is een fraaie berline te zien in de huidige designstijl van het merk, met een duidelijke verwantschap met de koetswerklijnen van de actuele Arteon en Passat. Hetzelfde geldt voor het interieur met een digitaal dashboard intussen ook terug te vinden in het hedendaagse VW-gamma. Onder de motorkap van de Phaeton D2 zou er keuze zijn geweest uit een plug-inhybride 3.0 TSI V5 (462 pk), naast een 3.0 TSI V6 (340 pk) en W12 (612 pk), en twee dieselkrachtbronnen: een 3.0 TDI V6 (286 pk), een 4.0 TDI V8 (408 pk).

Intussen zet Volkswagen volop in op de elektrificatie van zijn gamma. En dat zou wel eens kunnen leiden tot een nieuw premium topmodel, maar dit keer met een 100 % elektrische aandrijving, aangezien daar de toekomst ligt. Afwachten maar.