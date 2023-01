Chevrolet Corvette E-Ray is hybride sportwagen

Ook de iconische Corvette ontsnapt niet aan de elektrificatie. De hybride E-Ray met vierwielaandrijving brengt de primeur.

De Chevrolet Corvette is een icoon onder de Amerikaanse sportwagens die in regel worden aangedreven door zeer potente benzinemotoren. Maar tijden veranderen, ook aan de andere kant van de oceaan. Dus moet ook ‘de Vette’ aan de stekker. Of althans op termijn, want de E-Ray die dit jaar op de markt komt, is een zelfopladende hybride die een 500 pk en 645 Nm sterke 6,2 liter V8 middenmotor combineert met een 163 pk en 165 Nm krachtige elektromotor op de vooras. Dat levert een systeemvermogen van 654 pk op.

Snelle sprinter

Ondanks het hogere gewicht (1.712 kg) door onder andere de batterij met een capaciteit van 1,9 kWh, is de E-Ray toch sneller in de sprint dan de gewone C8: 0 naar 97 km/u (60 mph) lukt in slechts 2,5 seconden. Die vinnigheid is te danken aan de vierwielaandrijving die voor extra tractie zorgt. Schakelen gebeurt via een gerobotiseerde achtbak met dubbele koppeling. Volledig elektrisch rijden kan ook over een korte afstand en tot een maximumsnelheid van 70 km/u, waarbij de Corvette enkel op de voorwielen wordt aangedreven.

Uiterlijk herken je de Corvette E-Ray aan de herwerkte neuspartij, de extra koelsleuven in de achterbumper en het verbrede koetswerk met specifieke badges. In Verenigde Staten kan je deze wagen nog dit jaar kopen voor een kleine 105.000 dollar. Een oversteek naar Europa is voorlopig nog niet voorzien.