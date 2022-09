Autosalons: de een zijn dood is de ander zijn brood

Minder dan één maand voor de opening van de Mondial de l’Automobile in Parijs is er nog altijd geen officiële deelnemerslijst. De blamage is blijkbaar te groot. Op enkele uitzonderingen na zijn enkel de Franse merken present. Opnieuw goed nieuws voor de jubileumeditie van het autosalon van Brussel van begin volgend jaar.

In de gloriejaren van de Europese auto-industrie organiseerde omzeggens elk land zijn eigen meerdaags autosalon, van een verlengd weekendevenement tot een veertiendaagse autobeurs.

Dat alles is voltooid verleden tijd. Eerst schakelden de organisatoren over naar een tweejaarlijks ritme van nog hooguit tien dagen, in een volgende fase haakten heel wat landen gewoon af en nu zijn we in een terminale fase beland.

Want geen tweejaarlijkse Internationale Ausstellung (IAA) in Frankfurt meer, geen jaarlijkse Geneva International Motor Show meer en na deze editie van de Mondial de l’Automobile in Paris Expo Porte de Versailles ook geen autosalon van Parijs meer. Wegens (veel) te weinig exposanten en daardoor te geringe mondiale uitstraling en te weinig bezoekers. Daardoor ook te weinig inkomsten om de hoge investering te kunnen rentabiliseren én verantwoorden in deze tijden van crisis.

Traditionele autosalons zijn geen businessmodel meer, met andere woorden.

Paris, c’est fini

Voor de Mondial de l’Automobile, met een geschiedenis die teruggaat tot 1898, een afgang in mineur. De organisatoren hebben nog een verdienstelijke last minute poging ondernomen om het oudste autosalon ter wereld nieuw leven in te blazen, maar zijn daar niet geslaagd. Op enkele uitzonderingen na zijn enkel de Franse merken present. Op Citroën na.

Stellantis-topman Tavares gunt het Franse satellietmerk geen acte de présence in Parijs. Die is enkel voorbehouden aan Peugeot dat hier de 408 onthult en aan Jeep dat het doek haalt van de Avenger, een compacte SUV. Vanzelfsprekend krijgt ook zijn geesteskind DS Automobiles een podium, voor de facelift van DS 7.

Alle andere merken van de fusiegroep zijn absent, van Alfa en Abarth over Fiat en Maserati tot Opel. Dat verwondert omdat zowel de Alfa Tonale en Maserati Gracele net nu hun entree maken op de Europese markt en elke steun in de rug goed kunnen gebruiken. Op termijn is de toekomst van Alfa en Maserati onzeker, twee vergelijkbare Italiaanse luxemerken voor één autogroep lijkt van het goede te veel.

Er zijn nog meer afwezigen in Parijs. Zo hebben alle merken van de autogroep Volkswagen (Audi, Bentley, Cupra, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda en VW) forfait gegeven alsook de merken van de BMW Group (BMW, MINI en Rolls-Royce). Ook de Japanse en Zuid-Koreaanse constructeurs Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki en Toyota zijn thuis gebleven, idem Ford, JLR (Jaguar en LandRover) en Volvo.

Dat de organisatoren er desondanks in geslaagd zijn om twee van de vijf tentoonstellingshallen te vullen, hebben zij te danken aan enkele last minute toezeggingen van onder andere de Chinese constructeurs BYD en Great Wall die volgend jaar in Europa op de markt komen.

Merken die wel present zijn mét wereldpremières – Peugeot met de 408 en Renault met de Austral – hebben nagelaten Belgische autojournalisten uit te nodigen. Zelfs niet voor een aller et retour. Het zegt veel over het aanzien dat het autosalon van Parijs dezer dagen geniet bij de bazen van de automerken.

Lees verder onder de foto’s

De 408 is de mooiste PEUGEOT van de voorbije decennia. De nieuwe Renault Austral vormt de hoeksteen van niet nieuwe strategisch plan van het merk.

Handvol blikvangers

Wie zich, ondanks het povere aanbod, toch verplicht voelt om maar Parijs te reizen, kan er kennismaken met de nieuwe Renault Austral, een volwaardige SUV, verkrijgbaar als mild en full hybride. Een full electric versie zit er niet meteen aan te komen. De Austral is wel het eerste model dat optioneel leverbaar is met het hoogwaardige en sportieve ‘Esprit Alpine’ uitrustingsniveau.

Volgens Renault-woordvoerder Karl Schuybroek vormt Austral ‘de hoeksteen van een nieuw strategisch plan om het C-segment opnieuw te heroveren’. De Austral positioneert zich boven de succesvolle Arkana, draagt de signatuur van Laurens van den Acker en neemt het functionele interieurdesign over van Mégane E-Tech. Dé grote blikvanger op de Renault-stand is evenwel een elektrische showcar, bedoeld als een hommage aan de iconische Renault 4.

Bij Dacia hebben alle modellen een geslaagde facelift ondergaan. De nieuwe designtaal en look van het budgetmerk stralen ambitie en zelfvertrouwen uit. Maar dé eyecatcher op de Dacia-stand is MANIFESTO, een concept-car in de vorm van een buggy die de belangrijkste kenmerken van het budgetmerk in de kijker zet. De MANIFESTO is dus geen stijlstudie voor een toekomstig model maar een rijdend laboratorium dat de essentie weergeeft waaruit een coole, robuuste, betaalbare en milieuvriendelijke auto à la Dacia bestaat.

Peugeot richt in Parijs de spots op de nieuwe 408, geen echte SUV en geen echte crossover maar een combinatie van beide koetswerkvormen. In de eerste plaats is de 408 de mooiste Peugeot van de voorbije decennia. Op papier beschikt die over de nodige troefkaarten om een grote nummer te worden. De toekomst zal uitwijzen of hij de hoge verwachtingen kan oplossen.

Een andere blikvanger is de Jeep Avenger, een elektrisch aangedreven compacte SUV die zich in het Jeep-gamma onder de Renegate positioneert en in het Poolse Tyschy van de band rolt. Volgens Antonella Bruno, directeur Jeep Europe, focust de Avenger op jonge mensen die op zoek zijn naar een compacte, moderne en Jeep-like SUV als een alternatief voor vergelijkbare modellen met verbrandingsmotor. De Avenger beschikt over een WLTP-autonomie van 400 kilometer.

Lees verder onder de foto’s

Jeep Avenger positonert zich onder de Renegade. De MANIFESTO demonstreert de waarden van budgetmerk Dacia.

Wat kan Brussel wel en wat kunnen Frankfurt en Genève niet

Nadat het autosalon van Brussel door corona twee jaar na elkaar niet is kunnen doorgaan en de Geneva International Motor Show en IAA in Frankfurt van de kalender zijn verdwenen, bestond de vrees dat de Brussels Motor Show hetzelfde lot zou ondergaan.

Die vrees is gelukkig niet bewaarheid geworden want sinds enkele weken is het officieel: de 100ste editie van het Autosalon van Brussel gaat door van 13 tot 22 januari 2023 op de Heizel. Heuglijk nieuws voor een sector die in volle transitie is en de voorbije twee jaar is geconfronteerd met een spectaculaire terugloop van de particuliere autoverkoop.

Wat kan Brussel wel en wat kunnen Frankfurt, Genève en Parijs niet? In tegenstelling met voornoemde A-salons is de Brussels Motor Show zowel een technologiebeurs als een kijk- en koopsalon. Onderschat de magische aantrekkingskracht van saloncondities niet. Ooit telde het autosalon van Brussel 750.000 bezoekers, ondertussen is de belangstelling weliswaar gedaald maar BMS blijft met voorsprong de grootste publieksbeurs van het land. Minstens even belangrijk is dat de exposanten tijdens de salonperiode zo’n 30 procent van hun jaaromzet realiseren. Voor de kleinere merken loopt dat percentage zelfs nog hoger op. De return on investment voor de exposanten is groot en meteen meetbaar, het businessmodel levert winst op.

Eeuwfeesteditie start van nieuw tijdperk

Bovendien heeft organisator Febiac de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het aspect beleving via allerhande randanimatie. Die investering betaalt zich volgens salondirecteur Gabriel Goffoy nu dubbel en dik terug.

‘Niet zonder fierheid kan ik bevestigen dat zo’n 90 procent van de merken in Brussel present zal zijn, onder hen 18 van de 20 best verkopende merken. Net voor de grote vakantie hebben wij het concept van de eeuwfeesteditie aan de exposanten voorgelegd en blijkbaar hebben wij de juiste snaar getroffen want de overgrote meerderheid heeft intussen toegezegd. Dat is niet vanzelfsprekend. D autowereld van voor corona is niet dezelfde als van na corona.

‘Daarom is de 100ste editie van het autosalon van Brussel geen copy-paste van de editie 99 en voorgaande, maar de eerste van een nieuw tijdperk met nieuwe thema’s en klemtonen en met meer aandacht en plaats voor informatie en beleving. Door de razendsnelle evolutie van de technologie en de transitie van verbrandings- naar elektromotoren heeft de consument meer dan ooit nood aan voorlichting en begeleiding. Er valt bijvoorbeeld veel uit te leggen over de echte kostprijs van elektrisch autorijden. Wij nemen die taak graag op ons.

Lees verder onder de foto

Goffoy Gabriel, salondirecteur en directeur communicatie Febiac is fier op het bereikte resultaat.

‘Van de exposanten weet ik dat zij vol verwachting uitkijken naar de confrontatie met het grote publiek. De voorbije jaren is er nauwelijks fysiek contact geweest tussen producenten en consumenten. Dat is mede een verklaring voor de spectaculaire terugval van de particuliere verkoop. Een geslaagd autosalon in januari kan een ommekeer inluiden en de voorbode zijn van een voorspoedig jaar.’

De vooruitzichten zijn alvast goed. De vele merken die absent waren in Parijs zullen present zijn in Brussel. Daardoor kunnen de organisatoren en autoliefhebbers zich nu al voorbereiden én verheugen op een recordaantal wereld- en Europese premières. Zoals dat in de goede oude tijd het geval was.

Nu het almaar duidelijker wordt dat de traditionele, statische autosalons hebben afgedaan, zijn de automerken koortsachtig op zoek naar alternatieven. IAA Mobility 2021 in München, de opvolger van de IAA in Frankfurt, vormde een eerste aanzet maar de combinatie van een statische tentoonstelling buiten de stad en kleine, tijdelijke podiums in de binnenstad kon niet echt overtuigen. Het aantal bezoekers bleef ver beneden de verwachtingen. Misschien zijn de grote technologiebeurzen zoals het Mobile World Congress in Barcelona of de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas wel een geschikte locatie nu de nieuwe generatie auto’s almaar vaker wordt vergeleken met een smartphone op wielen.

Het is de hoogste tijd dat de constructeurs begrijpen en accepteren dat de auto niet langer de status van weleer geniet en dat zij de klant moeten opzoeken en niet de consument de producent. Koning auto is van zijn troon gevallen en dat al langer dan vandaag.