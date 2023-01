Afgedankte wagen wordt in België nagenoeg volledig gerecycleerd

Een afgedankt voertuig wordt in België nagenoeg volledig gerecycleerd. Dat meldt Febelauto, het beheerorganisme voor afgedankte voertuigen in België, woensdag in de marge van het autosalon van Brussel.

‘We halen een recyclageresultaat van 97,3 procent voor de afgedankte voertuigen: praktisch alles wordt volledig teruggewonnen’, aldus Febelauto. ‘Sedert 2001 recycleerden we reeds meer dan 2,5 miljoen voertuigen. Hun gemiddelde leeftijd loopt nu al op tot 18,1 jaar. Dit komt overeen met de levensduur van zeven smartphones.’

Maar ook voor batterijen van elektrische wagens worden mooie resultaten behaald, zegt Febelfin. ‘Daar gaat het loeihard. Waar we in 2021 nog maar 37 ton inzamelden, sluiten we 2022 af met meer dan 120 ton batterijen. Die krijgen in de eerste plaats een tweede leven als energie-opslagsysteem en de batterijen die niet goed genoeg meer zijn voor een thuisbatterij, worden allemaal volledig gerecycleerd zodat alle materialen teruggewonnen worden om nieuwe batterijen van te maken.’