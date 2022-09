Afscheidnemende Boris Johnson roept Conservatieven op tot eenheid

De afscheidnemende Britse eerste minister Boris Johnson heeft de leden van zijn Conservatieve Partij zondag opgeroepen zich te verenigen. Morgen/maandag wordt bekendgemaakt wie Johnson opvolgt als premier en dat is volgens hem “het moment voor alle Tories om samen te komen en zich achter de nieuwe leider te verenigen”.

Volgens de peilingen maakt minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss veruit het meeste kans om de nieuwe bewoner van Downing Street 10 te worden. Ze zou het ruimschoots halen van haar uitdager Rishi Sunak, die tot begin juli minister van Financiën was. Wie het ook wordt, het is volgens Boris Johnson belangrijk dat de meningsverschillen van de wekenlang durende campagne opzijgezet worden en dat het belang van het land vooropstaat, zo schrijft hij in een gastbijdrage in de Sunday Express.

Strikt genomen kiezen de Tory-leden enkel een nieuwe partijleider, maar hij of zij wordt meteen ook de nieuwe Britse eerste minister. Volgens Johnson is zowel Truss als Sunak geschikt voor de uitdagingen van het ambt.

Beide kandidaten werden zondag nog geïnterviewd op de BBC. Allebei beloofden ze als premier snel actie te zullen ondernemen tegen de hoge energieprijzen. Sunak zegt dit al langer, maar Truss focuste tot nu vooral op de nood aan een onmiddellijke belastingverlaging. Maar ook zij zegt nu binnen de eerste week van haar mandaat de hoge prijzen aan te zullen pakken.