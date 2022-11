Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Geograaf Benoît Smets (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) stelt met een aantal collega’s in Nature dat de Nyiragongo-vulkaan in Oost-Congo kan uitbarsten zonder dat er waarschuwingssignalen komen. Zo was er op 22 mei 2021 een uitbarsting, die volgens hun analyse onmogelijk kon worden voorspeld. Doorgaans komen er voor een uitbarsting indicaties als intense seismische activiteit en toenemende gasuitstoot, die een gevolg zijn van de opmars van magma in de aardkorst. Maar blijkbaar zit het magma onder de Nyiragongo op zo’n geringe diepte dat het zomaar kan uitbreken. De vulkaan is bekend om zijn unieke lavameer.