Ongetwijfeld wordt de polsstokcompetitie een hoogtepunt op de Memorial Van Damme. Niet omdat er twijfel is over de winnaar: het moet raar lopen als wereld- en olympisch kampioen Armand ‘Mondo’ Duplantis niet zegeviert. Duplantis verbeterde dit jaar twee keer het wereldrecord. Een zonnige avond in Brussel kan inspireren nog hoger te springen dan 6,21 meter.

Duplantis is koning van de zogeheten Zes- meterclub: een officieuze elitegroep polsstokspringers die over zes meter sprongen. Drie Zesmeterclubbers zijn erbij in Brussel, een unicum. De Memorial presenteert zowel de oude grootmeester van de polsstok als de jonge uitdager van Duplantis: de 35-jarige Renaud Lavillenie en de 24-jarige Chris Nilsen. De Amerikaan Nilsen is het jongste lid van de Zesmeterclub: in maart sprong hij over 6,05 meter.

Eén Belg heeft stilaan uitzicht op zes meter. In juni zette Ben Broeders het Belgische record op 5,85 meter. Zijn WK en EK vielen tegen. Revanche op de Heizel?

Renaud Lavillenie © National