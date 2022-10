Aanvaller in de val

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De opmars van de Aziatische hoornaar in onze contreien maakt imkers ongerust, want de dieren vallen honingbijen aan. Aziatische honingbijen hebben er een verdediging tegen ontwikkeld, maar onze bijen zijn weerloos. Fysioloog Frank Bosmans (UGent) en zijn collega’s presenteren in Bioelectricity een nieuwe methode waarbij een insecticide wel de hoornaar aanvalt maar niet de bij. Insecticiden interfereren vaak met kanaaltjes die elektrische prikkels van de ene cel naar de andere doorgeven. De nieuwe verdediging zou focussen op een kanaaltje dat bij honingbijen opmerkelijk anders is dan bij hoornaars.