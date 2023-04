Factcheck: nee, het WEF legt geen voedselbeperking op

Volgens een artikel op Frontnieuws zou het Wereld Economisch Forum ‘regeringen bevelen te beginnen met voedselbeperking om klimaatverandering te bestrijden’. Dat klopt niet. Het WEF werkt samen met een organisatie die steden verbindt die strijden tegen de klimaatverandering, maar van bindende maatregelen is geen sprake.

Op 23 april deelt een Twittergebruiker een artikel van de site Frontnieuws (hier en hier gearchiveerd). De titel van het stuk is ‘WEF (Wereld Economisch Forum, nvdr.) beveelt regeringen te beginnen met voedselbeperking om klimaatverandering te bestrijden’. De tweet werd 370 keer gedeeld en bereikte zo meer dan 33.000 mensen.

Frontnieuws is een Nederlandse website die al vaker desinformatie verspreidde. Dat het WEF, de netwerkorganisatie die de jaarlijkse samenkomst tussen bedrijfs- en regeringsleiders in Davos organiseert, een soort elitaire wereldregering zou vormen die beleid bepaalt, is een verhaal dat vaker opduikt. De factcheckredactie van Knack schreef al vaker over het WEF.

Klopt het dat het WEF voedselbeperkingen oplegt aan regeringen?

Voor zo’n boude stelling verwachten we stevig bewijsmateriaal. We bekijken in deze factcheck de argumenten die Frontnieuws aandraagt.

Het artikel van Frontnieuws handelt over een speech die de burgemeester van New York Eric Adams gaf op 17 april 2023 met een aankondiging over ‘klimaat en voedsel’. Frontnieuws linkt niet naar de originele beelden, maar die zijn integraal te bekijken op het officiële YouTube-kanaal van de New Yorkse burgemeester.



Kondigt Adams hier een ‘voedselbeperking’ aan?

Eric Adams staat bekend als een voorstander van veganistisch eten, zo schrijft The Guardian. Zo introduceerde hij ‘vegan vrijdagen’ in alle publieke scholen in The Big Apple. Op de recente persconferentie kondigde Adams de doelstelling aan om de uitstoot die wordt veroorzaakt door de productie en consumptie van voedsel in zijn stad tegen 2030 met 33 procent te verminderen. De stad New York maakte een gedetailleerde analyse van haar uitstoot van broeikasgassen. Daaruit bleek onder andere dat voor een gemiddeld gezin in New York voedsel, na wonen en transport, de derde grootste bron is van CO2-uitstoot.

Het plan om 33 procent minder uit te stoten vanuit voedselproductie omvat maatregelen zoals composteringsprogramma’s uitbreiden, plantaardige voeding promoten en voedselverspilling terugdringen. Adams roept bedrijven ook op om hun uitstoot door voedsel met 25 procent te verminderen. Dat voedsel zou beperkt worden, lezen we echter nergens. Frontnieuws haalt hier ook geen argumenten voor aan.

Is dit beleid opgelegd door het WEF?

Onder die YouTube-video reageerde iemand met de vraag ‘Hoeveel betaalde het WEF jou, Eric?’ Die vraag van een willekeurige YouTube-gebruiker doet Frontnieuws een link leggen tussen het WEF en de burgemeester van New York. Enig bewijs dat het WEF het beleid van New York in verband met klimaat en voedsel zou aansturen, is dat niet.

Frontnieuws haalt nog een tweede argument aan: ‘Later in de persconferentie zeggen ze het stille gedeelte hardop en geven ze toe dat ze gecontroleerd worden door het World Economic Forum. Kijk hoe ze toegeven dat de C40 Cities Climate Leadership Group, toevallig een WEF-groep, een rol speelt in hun nieuwe agenda.’

In het transcript van Adams’ persconferentie lezen we dat hij negen keer C40 vermeldt. Daarmee verwijst hij inderdaad naar de C40 Cities Climate Leadership Group. Dat is een netwerk van bijna honderd steden over de hele wereld die zich inzetten voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van klimaatactie. C40 werd opgericht in 2005 door toenmalig burgemeester van New York Ken Livingstone en richt zich op kennis en ervaring tussen de deelnemende steden delen om innovatie op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering te verbeteren.

Is C40 een ‘WEF-groep’? Nee, dit zijn twee verschillende netwerkorganisaties. De enige link die we konden vinden tussen beide organisaties is dat C40 één van de 65 partners is in het WEF-programma ‘Net Zero Carbon Cities’. Volgens de site van het WEF brengt dat programma ‘bedrijven uit tien sectoren samen met leiders van steden, regio’s en nationale overheden om de transitie naar netto nuluitstoot (van broeikasgassen, nvdr.) te versnellen’. Andere partners zijn o.a. Shell, ING en verschillende grote steden. Of dit initiatief effect heeft of een vorm van greenwashing – zich duurzamer voordoen dan men werkelijk is – is, valt buiten het bestek van deze factcheck.

De financiers en partners van C40 staan opgelijst op hun website. Het WEF maakt daar geen deel van uit. C40 bestempelen als een WEF-groep is dus ongegrond.

Conclusie Volgens Frontnieuws beveelt het Wereld Economisch Forum (WEF) regeringen ‘te beginnen met voedselbeperking’. Het bewijs dat daarvoor wordt aangedragen, is een video met enkele beleidsvoorstellen van de burgemeester van New York om de uitstoot van klimaatgassen door voedselproductie en -consumptie tegen te gaan. Die video bevat echter geen voorstel tot voedselbeperking. Voor de stelling van Frontnieuws dat de netwerkorganisatie C40, waartoe New York behoort, een ‘WEF-groep’ zou zijn, bestaat dan weer geen bewijs. We beoordelen de claim dan ook als onwaar.