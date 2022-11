Factcheck: nee, dit is geen foto van Klaus Schwab op de G20 in Bali

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media wordt gesteld dat Klaus Schwab, de voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), aanwezig zou zijn op de G20-top in Bali. De foto die Schwabs aanwezigheid daar zou moeten bewijzen, werd echter gemaakt op de ASEAN-conferentie in Cambodja.

Op 14 november post een Vlaamse man onderstaande tweet, die hij daarna ook op Facebook plaatst.

Volgens de twitteraar zou ‘Opa Klaus’ (Klaus Schwab, voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF, nvdr.) rondlopen op de G20 in Bali. De G20 (Groep van 20) bespreekt op zijn jaarlijkse vergaderingen internationale economische kwesties. De groep bestaat uit de Europese Unie en 19 andere grote economieën – Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saudi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Dit jaar heeft de top plaatsgevonden op het Indonesische eiland Bali, op 15 en 16 november.

Klaus Schwab vormt wel vaker het onderwerp van complottheorieën. Als voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), dat jaarlijks in het Zwitserse Davos een top voor zakenmensen, politici en activisten organiseert, vertegenwoordigt hij voor veel complotdenkers ‘de corrupte elite’. Knack schreef al eerder enkele factchecks over de man.

Om te bewijzen dat Klaus Schwab aanwezig zou zijn geweest op G20-top in Bali, post de twitteraar twee foto’s. Op de foto links zien we Schwab, op de foto rechts zien we links de Amerikaanse president Joe Biden, met rechts van hem de Canadese premier Justin Trudeau en in de achtergrond Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad.

De zeer vergelijkbare vloerbekleding op de twee foto’s suggereert dat de beelden op hetzelfde evenement werden gemaakt. Maar, anders dan de twitteraar ons wil doen geloven, werden de foto’s niet gemaakt op de G20-top, maar wel op een galadiner in de marge van de ASEAN-conferentie in Cambodja, zo’n 4000 kilometer verderop. Die vond plaats van 10 tot 13 november, dus nog voor de G20 van start ging. Dat blijkt ook uit de beelden van datzelfde moment die Justin Trudeau op zijn Twitteraccount deelde op 13 november.

Schwab is wél op het eiland Bali geweest, op 14 november. Hij was daar echter niet voor de G20 van de regeringsleiders maar voor de B20, een soort parallelle top voor ‘zakenleiders’. Daar gaf Schwab op 14 november een lezing, zo blijkt uit het programma.

Knack- en VRT-journalist Rien Emmery heeft met een twitterdraad gereageerd op de foutieve informatie in de tweet die Schwab (en de foto’s) op de G20-top situeerde, maar tot op dit moment werd de oorspronkelijke tweet niet verwijderd.

Conclusie Op sociale media wordt gesteld dat Klaus Schwab, de voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), aanwezig zou zijn geweest op de G20-top in Bali. De foto die Schwabs aanwezigheid daar zou moeten bewijzen, werd niet op Bali gemaakt maar wel op op de ASEAN-conferentie in Cambodja. We beoordelen de claim daarom als onwaar.