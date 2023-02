Factcheck: geen bewijs dat dit insectenkookboek geschreven is door echtgenote van Klaus Schwab

Online circuleert een afbeelding van insectenkookboek dat geschreven zou zijn door de echtgenote van WEF-voorzitter Klaus Schwab. Het boek is echt, en was te koop op Amazon. Maar het Wereld Economisch Forum ontkent dat de organisatie zelf, voorzitter Schwab of zijn echtgenote iets te maken hebben met het kookboek.

Op 28 januari tweet een Nederlandstalige vrouw enkele screenshots van wat lijkt op de online verkooppagina van het boek Mrs. Schwabs Nieuwe Wereldorde Kookboek: Insectenrecepten geïnspireerd door het Wereld Economisch Forum (hier gearchiveerd). Ze schrijft erbij: ‘Wanneer je denkt, nee dit is een flauwe grap. En het blijkt dat mevrouw Schwab minimaal zo verknipt en gestoord is als haar imbeciele kerel!’ De vrouw denkt dus dat het insectenkookboek echt is en geschreven is door Hilde Schwab. Dat is de echtgenote van Klaus Schwab, de voorzitter van het Wereld Economisch Forum, een internationaal overlegorgaan. De tweet wordt 10.700 keer gezien en dezelfde afbeelding circuleert ook op Facebook en Telegram (hier gearchiveerd).

De post past binnen een ruimer discours dat stelt dat het Wereld Economisch Forum mensen wil verplichten om insecten te eten. Knack schreef de afgelopen weken verschillende factchecks over het onderwerp.

Gaat het hier om een echt boek, geschreven door de echtgenote van Klaus Schwab?

De tweet linkt naar een pagina op de webwinkel Amazon. Daar zien we dat het boek te koop is voor zo’n twintig dollar. Op de tweede afbeelding lezen we het ISBN-nummer, een unieke code die gekoppeld is aan een welbepaald boek. Via de website isbnsearch.org kan je alle ISBN-nummers ter wereld opzoeken en zien aan welk boek ze zijn gelinkt. We geven het ISBN-nummer in en zien dat het inderdaad gekoppeld is aan het boek Mrs. Schwab’s Cookbook. ISBN-nummers krijgen in de code ook een geografisch label mee. In de ISBN-code (979-8372882065) van dit boek staat het cijfer 8 op de vierde plaats. Dat betekent dat het boek in de Verenigde Staten werd gepubliceerd.

Op de website van Amazon kunnen we ook de eerste drie pagina’s van het boek lezen. De tekst die we te lezen krijgen beperkt zich echter tot de introductie. We zien ook dat het boek uitgegeven is in eigen beheer.

Wie de auteur is van het boek, wordt niet vermeld. Enkel de titel ‘Mrs. Schwab’, zonder voornaam wordt vermeld.

We nemen een screenshot van de boekcover en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo zien we dat de tekening in de zestiende eeuw door de Vlaming Joris Hoefnagel werd getekend. De tekening is ondertussen eigendom van het Amerikaanse Gettymuseum.

We nemen contact op met de communicatiedienst van het Wereld Economisch Forum en vragen hen of het WEF op een of andere manier betrokken was bij de publicatie van het boek, en of de echtgenote van voorzitter Schwab het schreef. In een reactie schrijft het WEF dat ‘noch het WEF, noch zijn uitvoerend voorzitter, professor Klaus Schwab, bij het boek betrokken waren’. Volgens de communicatiedienst gaat het om ‘een nepverhaal dat tot doel heeft het belangrijke werk dat het Forum verricht met betrekking tot ernstige mondiale uitdagingen in diskrediet te brengen’.

We kopen het boek ook aan via Amazon. Na vier dagen wordt ons gemeld dat onze bestelling van het boek geannuleerd werd. Het boek is ook niet langer op Amazon te koop.

Of het offline werd gehaald door Amazon of door de verkoper, is niet duidelijk. Daarom nemen we contact op met de persdienst van Amazon en vragen hen wie het boek offline haalde. Vooralsnog kregen we geen antwoord op onze mail.

Conclusie Online circuleert een afbeelding van insectenkookboek dat geschreven zou zijn door de echtgenote van WEF-voorzitter Klaus Schwab. Het boek leek echt, en was ook even te koop bij webwinkel Amazon. Maar het Wereld Economisch Forum ontkent dat de organisatie, voorzitter Schwab of zijn echtgenote iets te maken hebben met het kookboek. Er is dus geen bewijs dat het boek door de echtgenote van Klaus Schwab werd geschreven. Amazon haalde de verkoopspagina van het boek intussen ook offline.