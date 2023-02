Factcheck: nee, Greta Thunberg negeert de treinramp in Ohio niet

Een meme stelt dat klimaatactiviste Greta Thunberg zich niet zou uitlaten over de treinramp in Ohio waarbij chemicaliën lekten. Dat klopt niet. Via haar Twitteraccount communiceerde ze al meermaals over de ramp.

Op 20 februari worden Knack en andere media getagd in een bericht op Twitter (hier gearchiveerd): ‘Blijven jullie achter de feiten aanlopen? Stop of het is met de planeet ook voor u gedaan!’ De tweet bevat ook een meme waarin we de klimaatactiviste Greta Thunberg zien met de de tekst ‘De reden dat ik me niet uitlaat over de chemische brand in Ohio? De mensen die mij betalen, deden dit. Dat is de reden.’ De meme stelt dus dat Greta Thunberg de treinramp in Ohio zou negeren en dat ze dat doet omdat ze financiële banden zou hebben met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval.

De tweet heeft een klein bereik, maar dezelfde afbeelding wordt breder gedeeld op Twitter en in verschillende berichten op Facebook (hier en hier gearchiveerd).

Op 3 februari ontspoorde een trein in de gemeente East Palestine in Ohio. Volgens VRT NWS zaten in 20 wagons van die trein gevaarlijke chemische stoffen, 10 wagons ontspoorden. Ze bevatten butylacrylaat, vinylchloride en een ‘kleine hoeveelheid’ smeerolie. Knack schreef eerder al dat de trein- en milieuramp niet werd doodgezwegen door de reguliere media. Over de ramp doet heel wat misinformatie de ronde. Een overzicht van enkele weerlegde claims kunt u vinden bij USA Today.

Klopt het dat Thunberg zweeg over de treinramp in Ohio?

Op de officiële Twitteraccount van Greta Thunberg blijkt dat Thunberg wel degelijk al tweette over de treinramp in Ohio (hier gearchiveerd).

Op 13 februari deelde ze een verzameling Twitterberichten over de ramp van de Iraans-Amerikaanse klimaatactiviste Sophia Kianni. Zij is ook adviseur van de Verenigde Naties op het vlak van klimaatverandering en schrijft dat de ramp ‘een van de dodelijkste milieurampen in decennia’ is en dat ‘niemand erover praat’.

Of die laatste claims kloppen, valt buiten het bestek van deze factcheck. De New York Times schreef op 14 februari: ‘Tot nu toe is de schade van de ontsporing voor wilde dieren directer zichtbaar dan de gevolgen voor mensen, hoewel ook daar nog veel vragen over blijven bestaan. Volgens het Ohio Department of Natural Resources heeft het lek […] naar schatting 3500 vissen gedood op 8 februari […] Inwoners hebben melding gemaakt van dode of zieke kippen en andere dieren.’

Thunberg deelde ook een lokale tv-reportage over de mogelijke gezondheidseffecten op lange termijn voor de inwoners van East Palestine, waar de ramp plaatsvond. Omdat er kankerverwekkende stoffen vrijkwamen, wordt de inwoners aangeraden om hun huidige gezondheidstoestand te laten opmeten om eventuele schade later te kunnen bewijzen.

Dat Thunberg de ramp in Ohio zou negeren, klopt dus niet. Voor de insinuatie dat ze daarover zou zwijgen omdat ze betaald zou worden door de veroorzakers van de ramp vonden we geen bewijs. Over Thunberg doet wel een onbewezen complottheorie de ronde dat zij uit is op een ‘massale verschuiving in de wereldwijde kapitaalstromen, waarbij een handvol financiële reuzen er beter van zouden worden’.

Conclusie Op sociale media wordt beweerd dat Greta Thunberg zich ‘niet uitlaat over de chemische brand in Ohio’. Dat klopt niet. Op 20 februari had ze hierover al twee berichten gedeeld op haar Twitteraccount. We beoordelen de claim dan ook als onwaar.