Factcheck: nee, reguliere media zwijgen treinramp in Ohio niet dood

Een Twittervideo zou een treinramp in de Amerikaanse staat Ohio tonen die de reguliere media doodzwijgen. Dat laatste klopt niet. Over de ramp met een goederentrein vol chemicaliën in de gemeente East Palestine werd uitvoerig bericht bij nieuwsmedia in binnen- en buitenland.

Op 13 februari deelt een Nederlandstalige Twitteraccount een video (hier gearchiveerd). Het bijschrift bij de video luidt: ‘Waarom is deze catastrofale ramp van Ohio/Pennsylvania niet in het nieuws, maar ufo’s wel? Ohio-Pennsylvania ondergaat een ecologische ramp omdat de autoriteiten de ontspoorde trein met gevaarlijke chemicaliën hebben opgeblazen.’ De video werd in een dag tijd 12.000 keer bekeken.

Bij de tweet wordt de hashtag #NOS gebruikt. Klopt het dat de Nederlandse publieke omroep de ramp doodzwijgt?



Nee, als we googelen naar nieuws over ‘treinramp ohio’ komen we onder andere uit bij recente artikelen van VRT NWS en NOS.

Volgens het artikel op NOS.nl van 5 februari gaat het om ‘een grote treinontsporing […] in de Amerikaanse staat Ohio’. Daarbij ‘zijn tien vrachtwagons met gevaarlijke stoffen van de rails geraakt, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Onduidelijk blijft of er ook wagons met gevaarlijke stoffen in brand zijn gevlogen.’



VRT NWS vat de huidige situatie als volgt samen: ‘Op 3 februari ontspoorde een trein met meer dan 100 wagons in het oosten van Ohio. In 20 wagons zaten gevaarlijke chemische stoffen, 10 daarvan ontspoorden. Het zou gaan om butylacrylaat, vinylchloride en een “kleine hoeveelheid” smeerolie. […] Een groot deel van het stadje werd een dag na de ramp wel ontruimd, omdat de wagons dreigden te ontploffen en de bevolking gevaar liep door mogelijk rondvliegende brokstukken van de wagons. Daarop liet men de wagons gecontroleerd leeglopen en werd het vinylchloride in brand gestoken. Daarbij kwamen toxische gassen vrij, maar milieuonderzoek in de buurt kon naar verluidt geen gevaar aantonen voor de lucht- en waterkwaliteit. Naar de oorzaak van de ontsporing wordt nog onderzoek gevoerd, dat mogelijk nog enkele weken op zich kan laten wachten.’

Dat het in de artikelen op VRT NWS en NOS om dezelfde ramp gaat als in de video op Twitter zien we duidelijk. In de Twittervideo (links, 0:07) en in een beeldreportage van de NOS (rechts, 0:55) worden zelfs dezelfde luchtbeelden gebruikt.

Ook in de Verenigde Staten werd er door reguliere media uitgebreid over de treinramp bericht. We vinden onder meer nieuwsberichten bij ABC News, CBS News en CNN.

Eén fragment in de Twittervideo (0:28-034) zou desondanks aantonen dat er journalisten gemuilkorfd worden. We zouden zien hoe ‘agenten in Ohio een nationale nieuwsreporter arresteren om over de waarheid te berichten’.

De TikTok-video (hier gearchiveerd) waaruit dit fragment komt werd al 63.000 keer bekeken. De amateurbeelden zijn echt en komen overeen met deze geverifieerde beelden op Twitter. Ze tonen Evan Lambert, een correspondent van het Amerikaanse tv-netwerk NewsNation. Dat lezen we onder andere bij CNN en CBS.



Volgens die Amerikaanse media was Lambert aanwezig op een persconferentie in een gymzaal van een school in East Palestine. Hij kreeg te horen dat hij moest stoppen met uitzenden omdat hij te luid live verslag deed terwijl de gouverneur van Ohio, Mike DeWine, aan het woord was. Uit bodycambeelden die de politie vrijgaf blijkt dat er een discussie ontstond tussen een agent en de reporter na een liveverslag.



De gouverneur zei later dat hij Lambert niet had gevraagd de uitzending te stoppen, dat hij niet op de hoogte was van de arrestatie en dat hij het recht van journalisten bevestigde om tijdens het evenement verslag uit te brengen. Lambert kwam dezelfde avond van zijn arrestatie nog vrij op borg. Dat hij zou gearresteerd zijn ‘omdat hij rapporteerde over de waarheid’ lijkt op zijn minst kort door de bocht.

In elk geval werd ook dit incident geenszins doodgezwegen in de reguliere (Amerikaanse) media. We vinden onder andere berichtgeving bij CBS, Fox en zelfs het Britse Independent.

Conclusie De stelling ‘deze catastrofale ramp van Ohio/Pennsylvania is niet in het nieuws’ klopt niet. Zowel Amerikaanse als buitenlandse media publiceerden over de treinramp in East Palestine. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.