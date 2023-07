Factcheck: nee, deze video toont geen plundering van een Franse supermarkt

Op Twitter gaat een filmpje rond waarin we de plundering zouden zien van een supermarkt tijdens de recente rellen in het Franse Nanterre. Dat klopt niet: de video werd gemaakt in Brazilië, tijdens een wedstrijd waarbij je zo snel mogelijk je winkelkar moet vullen.

Op 2 juli post een Franse vrouw onderstaande tweet. ‘Hoe kunnen ze hun kinderen het omgekeerde aanleren als ze zich op deze manier gedragen?’, schrijft de vrouw, bij een video waarin we een vrouw zien die met een enorme haast voedingsproducten uit het koelvak van een supermarkt haalt en in haar winkelkar laadt. ‘Macron démission!’ (‘Macron, treed af!) staat er als hashtag bij.

De twitteraarster insinueert dat we in de video een Franse demonstrante zouden zien die een winkel aan het leegplunderen is. Nadat de Franse politie op 27 juni de 17-jarige Nahel M. had doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre, ontstonden zware rellen in verschillende Franse steden. De rellen, die nog altijd aan de gang zijn, gaan gepaard met de plundering en vernieling van winkels, openbare gebouwen en auto’s.

Op het internet circuleren heel wat beelden van die rellen, maar die video heeft daar niets mee te maken. Hij werd zelfs niet in Frankrijk gefilmd. Om te beginnen zijn de opschriften in de winkel in het Portugees, en wordt er in het filmpje Portugees gesproken. Dat is alvast een eerste indicatie dat het niet in Frankrijk is.

De originele beelden vinden we terug op het TikTokaccount van een zekere Carlinhos Maia, waarvan het watermerk in de video te zien is.

Carlinhos Maia is een Braziliaanse TikTokker die vaker uitdagingen filmt. In deze video zien we een spelletje waarbij een vrouw in korte tijd zoveel mogelijk producten in haar winkelkar moest laden. Maia postte de video op 21 juni 2023, nog voor de rellen in Frankrijk uitbraken.

Toch werd de tweet van de Franse vrouw 227 keer geretweet. Ook ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Filip Dewinter (Vlaams Belang) deelde de video, met als bijschrift ‘Hoe voeden moeders die warenhuizen leegplunderen hun kinderen feitelijk op? Welke waarden en normen geven ze mee aan hun kinderen?’ en de hashtags Nanterre en Frankrijk erbij. Dewinter heeft zijn tweet ondertussen wel verwijderd.

Conclusie Op Twitter gaat een filmpje rond waarin we de plundering zouden zien van een supermarkt tijdens de recente rellen in het Franse Nanterre. Dat klopt niet: de video werd gemaakt in Brazilië, tijdens een wedstrijd waarbij je zo snel mogelijk je winkelkar moet vullen. We beoordelen de bijschriften die de video in Frankrijk situeren dan ook als onwaar.

