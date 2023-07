Grootmoeder doodgeschoten tiener roept op tot kalmte in Frankrijk

Voor de vijfde nacht op rij deden ongeregeldheden voor in Parijs, en in onder andere Marseille en Lyon. Al bij al leek het er deze nacht wel overal rustiger aan toe te gaan dan de voorbije nachten. In totaal werden 719 mensen opgepakt. De autoriteiten hadden ook hun voorzorgen genomen en er stonden opnieuw 45.000 agenten paraat om in te grijpen.

Ondertussen heeft de grootmoeder van de 17-jarige Nahel, de tiener die vorige week werd doodgeschoten bij een verkeerscontrole nabij Parijs opgeroepen tot kalmte. Dat deed ze zondag op de Franse televisiezender BFMTV.

De tiener werd dinsdag neergeschoten door een politieagent nadat hij doorreed bij een verkeerscontrole. Sindsdien zijn er al elke nacht zware rellen geweest in verschillende Franse steden. ‘Aan de mensen die rel aan het schoppen zijn zeg ik: stop’, sprak zijn grootmoeder Nadia zondag op BFMTV. ‘Dat ze de ruiten niet breken, de scholen en bussen niet beschadigen. Want het zijn de moeders die de bussen nemen, die buiten gaan.’

Brandstichting bij huis Franse burgemeester, echtgenote gewond

Burgemeester Vincent Jeanbrun, van de Franse plaats L’Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs, liet in de nacht van zaterdag op zondag op Twitter weten dat zijn huis doelwit was van een aanval met een brandende auto. Het brandende voertuig reed het domein van de burgemeester op. Zijn vrouw brak een been toen ze vluchtte met hun twee kinderen van vijf en zeven jaar oud.

Jeanbrun was ten tijde van de aanval op het gemeentehuis, dat was gebarricadeerd. Een groep mensen verzamelde zich echter bij zijn woning, die niet werd beveiligd.

Er is een onderzoek geopend voor poging tot moord. De Franse premier Elisabeth Borne heeft de Franse burgemeesters verzekerd dat de regering ‘geen geweld ongestraft zal laten’ en dat ‘uiterst strenge’ sancties zullen worden toegepast.

Rellen waaien over naar Zwitserland

De rellen hebben bovendien ook Zwitserland bereikt. De politie pakte zaterdagavond zeven mensen op in de stad Lausanne, vlak bij de grens met Frankrijk. Het gaat om zes minderjarigen tussen 15 en 17 jaar en een 24-jarige. Volgens de politie verzamelden zich in Lausanne meer dan honderd jongeren als reactie op de rellen in Frankrijk. Ze brachten schade toe aan winkels.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zegt intussen dat hij zich zorgen maakt over de aanhoudende rellen. De Franse president Emmanuel Macron zou normaal gezien een staatsbezoek brengen aan Duitsland, maar dat werd gezien de situatie geannuleerd.