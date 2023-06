Factcheck: nee, deze gigantische meubels werden niet geplaatst om een geweigerde vergunning te omzeilen

Online circuleert een foto van enkele paarden die onder enkele gigantische houten meubels voor de zon lijken te schuilen. De eigenaars van de dieren zouden de meubels in de paardenweide hebben geplaatst omdat ze geen vergunning voor de bouw van een beschutting zouden hebben gekregen. Dat klopt niet. De Duitse eigenaars hebben nooit een vergunning aangevraagd omdat ze daar niet toe verplicht waren. De aanvraag werd dus ook nooit geweigerd.

Op Facebook delen verschillende gebruikers een foto van een groep van zes paarden, die lijken te schuilen onder een gigantische tafel en twee stoelen (hier gearchiveerd). ‘Mooi voorbeeld! De eigenaar van deze paarden kreeg geen toestemming een afdak voor zijn dieren te plaatsen. Toen heeft hij maar een tafel en twee stoelen in zijn weide gezet, want geen enkele wet bepaalt de afmetingen van meubels en voor een tuinset is geen bouwvergunning nodig’, staat er op de afbeelding te lezen. ‘Regeltjes, dieren hebben ook recht om te kunnen schuilen, toch!’, schrijft de Facebookgebruiker in het bijschrift.

Screenshot Facebook

De foto wordt ook door andere Facebook– en Twittergebruikers gedeeld (hier, hier en hier gearchiveerd).

Screenshot Facebook

Met de plug-in van de beeldverificatietool Invid trachten we met een klik op onze rechtermuisknop de oorsprong van de foto te achterhalen.

Screenshot Google Images

Via de zoekmachines TinEye en Google Lens zien we dat de foto al minstens sinds 2013 online circuleert.

Screenshot TinEye

We googelen ook ‘horses giant table and chairs’. Zo komen we terecht op een factcheck van de Amerikaanse factcheckorganisatie Snopes. Voor de oorsprong van de foto verwijzen zij naar een gearchiveerd artikel van het Amerikaanse tijdschrift Time, gepubliceerd op 18 juni 2003. Een jaar eerder, in 2002, publiceerde het Duitse magazine Der Spiegel eveneens een foto van enkele paarden onder de tafel.

Screenshot Der Spiegel

In de beschrijving van het Time-artikel lezen we het volgende: ‘Drie paarden schuilen voor de regen onder een gigantische tafel en enorm grote stoelen in een wei nabij Döllstadt, Oost-Duitsland. De grote tuinmeubels werden geïnstalleerd door een lokale houthandelaar, om zo zijn producten te promoten.’ Time schrijft niets over een geweigerde vergunning.

Screenshot Time

Volgens de beschrijving werd de foto in het Duitse stadje Döllstädt genomen. Om de locatie te dubbelchecken, surfen we naar Google Maps en tikken de dorpsnaam in. We zien ook de naam van houtwinkel Braun verschijnen. Iets eronder lezen we ‘giant table’, als herkenningspunt.

Screenshot Google Maps

We klikken op de naam en zien enkele foto’s van de plek. Op een van de foto’s zijn dezelfde tafel en stoelen zien, met dezelfde bloemen en tafellaken.

Screenshot Google Streetview

Screenshot Facebook

Werden de grote meubels gebouwd om een geweigerde vergunning te omzeilen?Nee, zo blijkt. Een factchecker van factcheckorganisatie LeadStories nam per telefoon contact op met de eigenaren van de houtwinkel. Sylvia Braun, mede-eigenaar van de winkel, legde uit dat ze de beschutting in de vorm van een tafel zonder vergunning bouwden. De Brauns zijn officieel namelijk landbouwers, waardoor ze geen vergunningsverplichting hebben. De meubels werden dus niet geplaatst na een geweigerde vergunning, zoals het Facebookbericht verkeerdelijk meldt. Braun vertelde ook dat de lokale autoriteiten evenmin contact met haar of haar familie hebben opgenomen over de meubels.

Conclusie Online circuleert een foto van enkele paarden die onder enkele gigantische houten meubels voor de zon lijken te schuilen. De eigenaars van de dieren zouden de meubels hebben geplaatst omdat ze geen vergunning voor de bouw van een beschutting zouden hebben gekregen. Dat klopt niet. De Duitse eigenaars hebben nooit een vergunning aangevraagd omdat ze daar niet toe verplicht waren. De aanvraag werd dus ook nooit geweigerd. We beoordelen de bewering daarom als onwaar.

