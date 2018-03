Heeft Jezus echt bestaan?

Jezus liep over water, kon de stommen doen spreken en is verrezen na zijn kruisiging. De betere fantasy-schrijvers kunnen het zo gek niet verzinnen. Toch geloven overal ter wereld heel veel mensen in hem. Maar heeft hij ook echt bestaan? Prof. dr. Hans Geybels is theoloog én historicus. De ideale persoon dus om samen met ons de bronnen uit te spitten.

