Trump ontmoette in het geheim tegenstanders Colombiaans vredesakkoord

Volgende maand brengt de huidige Colombiaanse president Juan Manuel Santos een bezoek aan het Witte Huis. Verwacht wordt dat hij er de steun zal vragen van de VS voor het vredesakkoord met de FARC-rebellen, en de bevestiging van eerdere beloften door Trumps voorganger Obama. Die beloofde jaarlijks 450 miljoen dollar aan hulp voor regionale ontwikkeling en de demobilisatie van rebellen.

Maar een geheime ontmoeting tussen Trump en twee grote tegenstanders van het plan doet twijfels rijzen over Trumps positie rond het plan. Volgens Colombiaanse media was de ontmoeting met Álvaro Uribe en Andrés Pastrana - twee voormalige presidenten van Colombia - geregeld door de Amerikaanse senator Marco Rubio. De ontmoeting, in Trumps exclusieve club Mar-a-Lago, stond niet in de officiële agenda en was niet meegedeeld aan reporters ter plaatse.

Aanvankelijk weigerde het Witte Huis commentaar te geven. Later gaf een woordvoerder toch toe dat de ontmoeting had plaatsgevonden, maar moest het belang van de ontmoeting niet overschat worden. Het zou eerder toeval zijn dat beide leiders in Mar-a-Lago waren.

'Ze waren daar met een lid van de club en zeiden kort 'hallo' tegen de president toen die passeerde', zegt woordvoerster Sarah Huckabee Sanders. 'Meer dan een snelle begroeting was het niet.'

De Colombiaanse oppositie denkt anders over. Pastrana bedankte Trump in een tweet voor de 'hartelijke en erg open conversatie'.

Gracias a @POTUS @realDonaldTrump por la cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región. -- Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) 15 april 2017

Uribe zelf reageerde niet, maar zijn voormalige vicepresident en neef Francisco Santos beschrijft de ontmoeting als 'kort maar met een duidelijke boodschap'. De twee voormalige presidenten zouden hun bezorgdheid hebben geuit over de situatie in Venezuela en Colombia en over de negatieve gevolgen van het vredesproces.

De ontmoeting veroorzaakt heel wat commotie in Colombia. Het vredesproces is het resultaat van jaren onderhandelen en maakt een eind aan vijftig jaar gevechten. Het akkoord leverde president Santos vorig jaar nog de Nobelprijs voor de vrede op. (IPS)