Taliban eist aanslag op luxehotel in Kaboel op

Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bij de aanval minstens tien mensen om het leven gekomen. Het zou om zes hotelgasten of -medewerkers gaan, onder wie één buitenlander, en de aanvallers. De taliban spreekt zelf van vijf daders, het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken houdt het bij vier.

Ook raakten zeven mensen gewond. Het gerucht doet echter de ronde dat het aantal dodelijke slachtoffers "veel hoger" ligt dan officieel is meegedeeld. De talibanwoordvoerder beweert dat "tientallen" Amerikaanse en andere "indringers" het leven lieten.

In totaal werden zeker 120 mensen uit het hotel gered, onder hen 41 buitenlanders. Over hun identiteit, noch over die van de dodelijke slachtoffers, is nog niets bekend. Speciale troepen kamden zaterdagnacht verdieping na verdieping uit. De terroristen waren rond 21 uur lokale tijd (17.30 uur Belgische tijd) het hotel binnengedrongen, openden het vuur op de aanwezige gasten en personeelsleden en verschansten zich vervolgens met een groot aantal gijzelaars. Na meer dan dertien uur was de aanval voorbij.

Het hotel was al voor de tweede keer het doelwit van een aanslag van de taliban. In 2011 vielen al eens 21 doden bij een gelijkaardige aanval.