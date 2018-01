Aanval op Inter-Continental Hotel in Kaboel afgelopen: 'Vijf doden'

Er werden ook acht gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De aanval is nog steeds niet opgeëist.

De operatie in het vijfsterrenhotel is na ruim twaalf uur afgelopen. Zaterdagavond rond 21 uur lokale tijd (17.30 uur Belgische tijd) drongen vier aanvallers het zes verdiepingen tellende gebouw binnen. In het hotel was dat moment een huwelijksfeest aan de gang en een conferentie met IT-experten. Afghaanse speciale eenheden kwamen ter plaatse en begonnen het gebouw verdieping per verdieping vrij te stellen. Daarbij doodden ze drie van de vier aanvallers. De laatste schutter had zich nu met enkele gijzelaars verschanst.

De woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Najib Danish, maakte zondagochtend een eerste balans op. 'Alle aanvallers werden gedood. 126 mensen werden gered, van wie 41 buitenlanders', zei hij. 'Er vielen vijf doden, onder wie vier Afghanen en één buitenlander.'

Brand

Tijdens de aanval is ook brand uitgebroken, zo bevestigden het ministerie en de politie. De daders zouden op hun weg door de keuken daar brand hebben gesticht. Het NDS bevestigt nu dat bij de aanval minstens vijf doden zijn omgekomen en dat in de loop van de nacht acht gewonden geëvacueerd konden worden.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerde op Twitter al een oproep om de ambassade te contacteren 'indien u weet heeft van Amerikaanse burgers in het Inter-Continental Hotel'. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook geen weet van Belgen in het hotel. De ambassade in het Pakistaanse Islamabad volgt de situatie wel op, luidt het.

Het Inter-Continental, dat op een heuvel ten westen van Kaboel ligt, was in 2011 ook al het doelwit van een vijf uur durende aanval. Talibanstrijders drongen er op 28 juni het hotel binnen met machinegeweren en bommen. Er vielen 21 doden, onder wie ook de negen aanvallers.