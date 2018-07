Puigdemont in beroep tegen zijn overlevering aan Spanje

De vroegere Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont mag uitgeleverd worden aan Madrid. Dat heeft het Oberlandesgericht in Sleeswijk-Holstein donderdag beslist. De Duitse rechtbank gaat daarmee in op de vraag van Spanje. Tegen Puigdemont lopen twee aanklachten, voor misbruik van overheidsgeld en rebellie. Het is in het kader van die eerste dat Puigdemont uitgeleverd mag worden.

De procureur-generaal van Sleeswijk-Holstein moet nog wel instemmen met de uitlevering. Die instemming komt er, volgens een woordvoerster van de procureur-generaal, "spoedig".

Op 1 juni vroeg de procureur opnieuw om het uitleveringsbevel tegen Puigdemont uit te voeren, omdat wordt gevreesd dat Puigdemont zou vluchten. Het gerecht besliste donderdag echter dat Puigdemont tot zijn uitlevering op vrije voeten blijft. De rechtbank wees op het feit dat hij zijn voorwaarden heeft nageleefd.

Voor de aanklacht van rebellie, de zwaarste van de twee, zal Puigdemont in Spanje niet meer vervolgd kunnen worden. Daar wezen ook Puigdemonts Duitse advocaten op in een eerste reactie.

De rechters verwierpen het argument van Puigdemont, die had aangehaald slachtoffer te zijn van een politieke vervolging en dat zijn uitlevering daarom afgewezen moest worden. 'Het is absurd de Spaanse staat hiervan te beschuldigen', aldus de rechtbank. 'Spanje is lid van de juridische ruimte van de Europese Unie.'

In beroep

Puigdemont gaat bij het Duits Grondwettelijk Hof in beroep. Dat bevestigt zijn Belgische advocaat Paul Bekaert aan Belga. Volgens Bekaert moet het Hof in Karlsruhe over drie maanden een uitspraak doen, en blijft Puigdemont tot dan op vrije voeten in Duitsland.

Aanleiding voor Puigdemonts juridische problemen is het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië van oktober 2017. Voor dat referendum werd volgens het Spaanse gerecht 1,6 miljoen euro uitgegeven. Puigdemont werd op 25 maart opgepakt in Sleeswijk-Holstein, toen hij via Denemarken met de auto terugkeerde van Finland naar ons land. Daar was hij in ballingschap sinds het Catalaanse referendum.

De man zelf heeft intussen via Twitter gereageerd op het besluit van de Duitse rechtbank. Hij is vooral tevreden dat de aanklacht voor rebellie niet wordt weerhouden. 'We hebben de belangrijkste leugen van de staat ontmaskerd. Het Duitse gerecht ontkent dat het referendum op 1 oktober rebellie was', schrijft hij. Hij verwijst ook naar de Catalaanse separatisten die sindsdien in de cel zitten. 'Elke minuut die onze collega's in de gevangenis moeten verblijven, is een minuut van schaamte en onrecht. We zullen vechten tot het einde, en we zullen winnen!'