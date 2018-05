'Het is de plicht van de Spaanse justitie om Puigdemont te vervolgen'

Het is dezer dagen geen sinecure om in Barcelona met Inés Arrimadas af te spreken. De Catalaanse politica, boegbeeld van de liberale, antinationalistische burgerpartij Cíudadanos, holt van vergadering naar persconferentie. De Catalaanse crisis is in een stroomversnelling beland. Na mislukte pogingen om de afgezette en nog altijd voortvluchtige president Carles Puigdemont in zijn ambt te herbevestigen, heeft de nationalistische meerderheid in het Catalaanse parlement een alternatieve kandidaat benoemd. Quim Torra, een nieuwkomer in de Catalaanse politiek, is een radicale independentist die in het verleden zijn afkeer voor Spanje niet onder stoelen of banken stak. Ideaal voor oppositieleider Arrimadas, die hem tijdens de benoemingsdebatten een bloemlezing van zijn eigen, ranzige, anti-Spaanse oprispingen onder de neus wreef. Torra zat er ongemakkelijk bij terwijl hij vanaf het spreekgestoelte als een etnisch supremacist en aanhanger van xenofoob, identitair nationalisme werd afgeschilderd. Applaus voor Arrimadas bij de eigen achterban, geknarsetand bij de nationalistische meerderheid.

