Premier Theresa May wendt brexitnederlaag in Brits parlement af

Met 324 tegen 298 stemden de volksvertegenwoordigers dinsdag tegen een amendement dat het Hogerhuis had toegevoegd aan de wet en het parlement beduidend meer invloed zou hebben gegeven op het verloop van de onderhandelingen met de EU.

De volksvertegenwoordigers schaarden zich tegen een amendement dat het parlement een vetorecht had gegeven over het akkoord dat de Britse regering met de Europese Unie moet sluiten. Het lukte de regering wel maar in extremis om voldoende pro-Europese parlementsleden uit de eigen Conservatieve partij achter zich te scharen en haar manoeuvreerruimte te behouden.

Dat ging volgens mediaberichten gepaard met het nodige drama, waarbij ministers in het Lagerhuis tot het laatste moment onderhandelingen voerden met de pro-Europese stemmen binnen de fractie over bepaalde tegemoetkomingen. Uiteindelijk stemden slechts twee Tories tegen de regering, zo meldde de Britse openbare omroep BBC.

Voor premier Theresa May, die maandag nog haar voltallige fractie had samengeroepen, moet de stemming alleszins een grote opluchting betekenen. Sinds de verkiezingen van vorig jaar beschikt haar onderling verdeelde Conservatieve partij immers niet meer over een meerderheid in het parlement. Ze kreeg dinsdag de steun van vijf parlementsleden van de socialistische oppositiepartij Labour. Ook over een andere heikele kwestie in het brexit-debat, de mogelijkheid om Groot-Brittannië in de douane-unie te houden, lijkt de regering een akkoord te hebben gemaakt met haar parlementaire fractie.

Woensdag stemt het Lagerhuis over een compromisamendement dat door de pro-Europese parlementsleden Oliver Letwin en Nicky Morgan én de brexit-voorvechters Jacob Rees-Mogg en Bill Cash is ingediend.