Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier Opinie

'In de afgelopen week spatte de droom van een simpele, compromisloze brexit uit elkaar'

'Kunnen we het nog even over brexit hebben? Want als de afgelopen week een ding bevestigde was het de constatering van George Orwell dat Engeland een familie is 'met de verkeerde leden aan het hoofd'', schrijft Lia Van Bekhoven vanuit Londen.