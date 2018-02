Oxfam richt onafhankelijke commissie op om schandalen te onderzoeken

De leden van de onderzoekscommissie zullen toegang krijgen tot de gegevens van Oxfam en zullen de personeelsleden en partners van de ngo kunnen interviewen. 'De commissie zal een historisch overzicht creëren van gevallen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Dit rapport zal zo volledig mogelijk zijn en openbaar worden gemaakt', verduidelijkt Oxfam in een persbericht.

De commissie maakt deel uit van een uitgebreid actieplan om het integriteitsbeleid van Oxfam drastisch op te krikken en misbruik tegen te gaan. 'Wat er in en na Haïti gebeurde, is een ernstige smet voor Oxfam. Dit brengt ons jarenlang schande, en terecht. We bieden onze verontschuldigingen aan voor alles wat er gebeurd is. Maar dat is niet genoeg. Daarom lanceren we een grootschalig onderzoek en een uitgebreid pakket aan maatregelen om het wangedrag aan te pakken', zegt directeur Winnie Byanyima van Oxfam International.

Oxfam zal ook de financiering van beschermende programma's verdrievoudigen tot meer dan een miljoen dollar, het personeel voor deze programma's verdubbelen, en meer investeren in opleiding rond dergelijke kwesties. Voorts komt er tegen volgende maand een onafhankelijke klokkenluiderslijn.

De organisatie belooft om de resultaten van het intern onderzoek uit 2011 naar het misbruik in Haïti 'zo snel mogelijk' openbaar te maken. Eerst moeten de ngo nog maatregelen nemen om de identiteit van getuigen te beschermen, zo wordt benadrukt. Oxfam stelt dat de namen van de betrokkenen zijn meegedeeld aan de Haïtiaanse overheid.

'Op dit moment zijn er twee prioriteiten voor Oxfam: het blijven ondersteunen van de miljoenen kwetsbare mensen waarmee we wereldwijd werken en lessen trekken uit de fouten uit het verleden om ervoor te zorgen dat dergelijk misbruik en uitbuiting niet opnieuw gebeuren', zo meldt Stefaan Declercq, secretaris-generaal van Oxfam Solidariteit België. 'We moeten ervoor zorgen dat iedereen die schuldig is aan grove misdragingen, niet in staat is om van de ene organisatie naar de andere te gaan, waardoor meer kwetsbare mensen worden blootgesteld aan risico's.'