'Waarom zouden alle hulpverleners een variant van Moeder Theresa of Pater Damiaan moeten zijn?'

Als je een gevorderde leeftijd bereikt hebt, is het veroorloofd af en toe achterover te leunen en met een helikopterblik naar je loopbaan te kijken. Waarschijnlijk het meest dramatische verhaal dat ik in dertig jaar trouwe dienst voor Knack gemaakt heb, was een reportage uit 1995. Ik was een maand opgetrokken met de 15de Wing: de transporteurs van de Belgische luchtmacht die toen met hun onvolprezen C-130's hulpgoederen van de Keniaanse steden Nairobi en Mombassa naar oorlogsgebieden in Zuid-Soedan en Somalië vlogen.

...