Omstreden ex-topman van Oxfam geeft fouten toe, maar ontkent 'seksfeestjes'

Dat laat hij donderdag weten in een vier pagina's tellende open brief, die VTM NIEUWS op haar website gepubliceerd heeft.

Moraalridder

Van Hauwermeiren geeft wel toe dat hij fouten gemaakt heeft. 'Ik schaam me diep', klinkt het. In de brief gaat hij uitvoerig in op missies in Liberia, Tsjaad en Haïti. De persoon die de schandaalsfeer aan het licht bracht noemt hij 'hetzij een echte moraalridder' of iemand die wraakgevoelens 'tegen mij en Oxfam draagt.'

Over de feiten in Liberia zegt Van Hauwermeiren dat hij met twee vrouwen, van wie achteraf bleek dat het prostituees waren, gedanst en geflirt heeft.

In Tsjaad spreekt hij van een 'gezellig samenzijn' met buitenlanders en eigen nationale staf. 'Voor zover ik weet (ik ben bijna zeker), was er geen prostitutie in dit stadje en indien iemand van ons een prostituee zou uitgenodigd hebben was het door iedereen geweten en bestond de kans dat je hem s 'anderendaags met een doorgesneden keel op straat zou gevonden hebben.'

Getuigen in The Observer spreken evenwel van prostituees. 'Ze nodigden vrouwen uit voor feestjes. We wisten dat ze niet gewoon vrienden waren, maar iets anders.'

Nooit geld gegeven

De open brief behandelt voor het grootste deel de feiten in Haïti na de aardbeving in 2010: 'Ik heb inderdaad aan de onderzoekersgroep toegegeven dat ik tot driemaal toe intiem contact heb gehad in mijn huis. Het betrof volgens mij een volwassen eerbare dame, geen slachtoffer van een aardbeving en geen prostituee. Ik heb haar nooit geld gegeven', aldus Van Hauwermeiren.

Volgens het onderzoek van The Times, dat het schandaal aan het licht bracht, zou Van Hauwermeiren naar verluidt toegegeven hebben dat hij in Haïti prostituees had ingeschakeld.

Dat hij betrokken was bij seksfeestjes ontkent hij formeel. 'Ikzelf heb nooit een bordeel, nachtclub of bar bezocht in de stad of dit land. Er waren ook veelvuldige pogingen van dames en heren om mijn huis te betreden met allerlei smoesjes om geld te vragen, een job te eisen of seksuele diensten aan te bieden. Ik ben nooit op die avances ingegaan.'

Volgens de voormalige topman hebben tientallen financiële verslagen en interne en externe audits en controles ook nooit aangetoond dat er gelden gebruikt zijn om excessen of seksfeestjes te financieren.

Van Hauwermeiren roept in zijn brief op om mensen in nood te blijven steunen via ngo's. 'Het is niet omdat er sommigen gedragscodes niet respecteren dat de organisatie fout is. Dit gebeurt in alle verenigingen, structuren, bedrijven, maatschappij in het algemeen en is individueel inderdaad niet goed te praten.'