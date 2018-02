Oxfam nu ook in opspraak voor feestjes met prostituees in Tsjaad

Dat schrijf The Observer zondag. Het nieuws komt er slechts twee dagen nadat een soortgelijk verhaal opdook van Oxfam-medewerkers in Haïti. De gebeurtenissen in Tsjaad zouden zich meer dan tien jaar geleden voorgedaan hebben, toen de Belg Roland Van Hauwermeiren de Oxfam-operaties in Tsjaad leidde.

'Vrouwen waarvan we dachten dat ze prostituees waren werden herhaaldelijk uitgenodigd naar het Oxfam-hoofdkwartier daar', aldus een medewerker aan The Observer, de zondagskrant van The Guardian. Een leidende medewerker werd daarvoor in 2006 ontslagen, aldus een vroegere medewerker. 'Ze nodigden vrouwen uit voor feestjes. We wisten dat ze niet gewoon vrienden waren, maar iets anders.'

Nog volgens de vroegere Oxfam-medeweker doet de organisatie fantastisch werk, maar gaat het om 'een probleem in de hele sector'.

Eerder raakte al bekend dat Van Hauwermeiren in 2011 opstapte, nadat hij toegegeven had dat prostituees in zijn villa in Haïti waren langsgeweest.

Oxfam ontkende vrijdag al dat het het schandaal wilde toedekken, nadat de Britse krant The Times details over een intern onderzoek publiceerde.

Van Hauwermeiren is een Belg, maar werkte in Haïti als landelijk directeur van Oxfam Haïti, verduidelijkte Stefaan Declercq, secretaris-generaal van Oxfam Solidariteit België vrijdag al. 'Hij had niets met de Belgische tak van Oxfam te maken, maar ik wil mij daar ook niet achter verschuilen.'

Maandag zien vertegenwoordigers van de Britse regering verantwoordelijken van Oxfam. 'Ik geef hen de kans om me persoonlijk te zeggen wat ze gedaan hebben na die gebeurtenissen, en ik ga zien of ze de morele kwaliteiten hebben die volgens mij nodig zijn', aldus Penny Mordaunt, staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking. 'Als ze me niet alle informatie geven, dan werk ik niet meer met hen samen.'