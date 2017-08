Nederlands parlement eist opheldering van regering over Fipronil in eieren

Belgisch minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft woensdag in de Kamercommissies Landbouw en Volksgezondheid verklaard dat Nederland al sinds november 2016 weet had van een probleem met fipronil in de pluimveesector. Dat moet blijken uit een intern document van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat het FAVV "per toeval" in handen kreeg. Daarnaast klaagt ons land ook aan dat de Nederlanders te lang gewacht hebben met het delen van informatie.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - de partijen die momenteel onderhandelen over de vorming van een nieuwe regering - stelden gezamenlijk vragen over de affaire. Ze willen deze week nog een reactie. "Ik neem dit echt heel hoog op. Dus ik eis gewoon antwoorden", zegt CDA-Kamerlid Jaco Geurts. "In plaats van elkaar de schuld te geven, zouden Europese landen, het kabinet, de NVWA en de sector de handen ineen moeten slaan om de eiercrisis op te lossen", zegt ook Kamerlid Henk Nijboer van de sociaaldemocratisch PvdA. Ook de linkse partij SP en de Partij voor de Dieren willen meer uitleg van de regering.

Het hoofd van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) heeft de verklaring van Ducarme intussen wel al tegengesproken. Inspecteur-generaal Rob van Lint zegt dat men in november 2016 wel weet had van het giftige product in Nederlandse stallen, maar niet in Nederlandse eieren.

Er was volgens de NVWA geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het in de eieren terecht zou kunnen komen. "We hebben toen vastgesteld dat er geen enkel gevaar was voor de volksgezondheid. Er was geen aanwijzing dat er fipronil in eieren zat", aldus inspecteur-generaal Rob van Lint voor de camera van RTL Nieuws.