'Al in november 2016 sporen van Fipronil in Nederlandse eieren'

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) haalt woensdag fel uit naar de informatiedoorstroming vanuit Nederland in het kader van de fipronilbesmetting in de eiersector. België heeft meer dan een maand op gevraagde info moeten wachten, zegt hij.

Ducarme is aan het woord in de Kamercommissies Landbouw en Volksgezondheid, die in spoedzitting bijeengekomen zijn over de eiercrisis. Volgens Ducarme moesten de Belgische autoriteiten herhaaldelijk om de klantenlijst vragen van het verdachte Nederlandse bedrijf "CF" (ChickFriend). 'Dat betekent dat het FAVV niet vroeger een precieze perimeter kon vastleggen.'

Nog volgens Ducarme werden er al in november 2016 sporen van fipronil aangetroffen in Nederlandse eieren. In het rapport van het FAVV, dat onze redactie kon inkijken, staat dat uit twee nota's van het Nederlandse NVWA van juli blijkt dat Nederland al vanaf einde 2016 op de hoogte was van de problematiek van fipronil en het gebruik ervan in de Nederlandse pluimveesector en op legbedrijven in het bijzonder.

'Het is dan ook opvallend dat op onze vragen voor informatie omtrent het Nederlandse servicebedrijf CF geen antwoord is gekomen', schrijft het FAVV in het rapport. 'Nochtans was volgens onze informatie de Nederlandse overheid op de hoogte van het gebruik van fipronil en de mogelijke rol daarin van het Nederlandse servicebedrijf CF en zijn Belgische leverancier. Net deze elementen waren bij de belangrijkste om het onderzoek vooruit te helpen en de maatregelen voor de volksgezondheid te garanderen.'

