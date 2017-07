Macron: 'Rivalen in Libië hebben akkoord over staakt-het-vuren en verkiezingen'

Fayez al-Sarraj en Khalifa Haftar kwamen onder bemiddeling van Macron in het slot La Celle Saint-Cloud nabij Parijs een tienpuntenplan overeen om uit de crisis in hun land te raken.

Het plan, zo staat in een gezamenlijke verklaring, voorziet onder andere in een landelijk staakt-het-vuren, met uitzondering van de strijd tegen terreurgroepen, en het zo snel mogelijk organiseren van de verkiezing van een nieuw staatshoofd en een nieuwe volksvertegenwordiging.

Macron loofde de 'historische moed' van beide leiders. Hij voegde eraan toe dat zij overeengekomen zijn de verkiezingen 'komende lente' te houden

Stabiliteit

Als het akkoord wordt uitgevoerd, zou dat een grote pluim op de hoed van Macron zijn. Libië wordt al sinds de val van dictator Muammar Khaddafi in 2011 verscheurd door een conflict tussen verschillende kampen. Aan de ene kant is er de regering van Al-Sarraj in Tripoli, die door de internationale gemeenschap wordt erkend en gesteund. Het oosten van Libië wordt dan weer grotendeels gecontroleerd door het zogenaamde Libische Nationale Leger van maarschalk Haftar. Daarnaast heeft terreurorganisatie Islamitische Staat van de chaos gebruik gemaakt om voet aan grond te krijgen in Libië.

Ook Europa heeft veel belang bij stabiliteit in Libië, omdat van het Noord-Afrikaanse land veruit de meeste vluchtelingen uit Afrika over de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken.